El Govern aprueba el plan de actuación de la Fundación Robert Graves con un presupuesto de 216.000 euros

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado este miércoles de la aprobación del Plan de Actuación de la Fundación Robert Graves para el ejercicio 2026.

La entidad, adscrita a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, contará con un presupuesto total de 216.000 euros para cumplir con sus fines fundacionales de preservar y difundir la obra y la figura del autor de 'Yo, Claudio'.

El grueso del presupuesto se destinará al proyecto de mantenimiento de la actividad cultural de la Fundación, que cuenta con una partida de 181.000 euros.

Este eje incluye la gestión de la casa-museo en Deià, la organización de conferencias, visitas guiadas y la edición de publicaciones relacionadas con la estancia y la producción literaria de Graves en la isla.

Asimismo, el Plan de Actuación para 2026 contempla una partida de 35.000 euros en inversiones reales destinada específicamente a la mejora de la sede de la Fundación. Estas actuaciones son fundamentales para garantizar la correcta conservación del patrimonio material y documental que custodia la entidad.

La Fundación Robert Graves mantiene para este próximo ejercicio una previsión de ingresos propios de 36.000 euros, procedentes principalmente de la venta de entradas y publicaciones. Esta cifra refleja el interés constante de residentes y visitantes por conocer el entorno creativo de Robert y Beryl Graves en Mallorca.