El Govern aprueba el Plan de Actuación del ICIB para 2026 con un presupuesto de 3 millones de euros

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado luz verde este viernes al Plan de Actuación del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) para el ejercicio 2026.

Con un presupuesto total de tres millones de euros, el principal objetivo de esta hoja de ruta es consolidar las industrias creativas como un pilar estratégico de la economía del archipiélago.

El Plan de Actuación para 2026 pone un foco especial en el sector audiovisual, uno de los que ha demostrado mayor capacidad de crecimiento y proyección exterior en los últimos años.

El ICIB mantendrá y reforzará las ayudas a la producción de largometrajes y documentales, así como el apoyo a las salas de cine y la exhibición en territorio balear.

Asimismo, el documento prevé partidas específicas para el fomento de la música y las artes escénicas, facilitando que las producciones locales puedan circular tanto dentro de las islas como en mercados nacionales e internacionales.

DIGITALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Dentro de los ejes estratégicos del ICIB para el próximo año, destaca la apuesta por la digitalización del tejido empresarial cultural. Se pondrán en marcha programas de formación y apoyo técnico para que las empresas del sector puedan adaptarse a los nuevos entornos digitales y de consumo cultural.

El acompañamiento a los profesionales también se verá reforzado a través de la Baleares Film Commission, que continuará trabajando para atraer rodajes y producciones de alto valor añadido que generen empleo cualificado y riqueza en el territorio.