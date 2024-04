El Govern aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la CAIB para 2024 y 2026

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) para los años 2024-2026, que tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa del Consell de Govern en la que ha explicado que el plan se estructura en cuatro objetivos estratégicos que agrupan un total de 240 líneas de subvenciones.

El plan tiene que concretar el alcance temporal, las finalidades y los efectos que se pretenden conseguir, los plazos de consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación. Por ello, se redacta un plan plurianual, enmarcado dentro de los objetivos estratégicos que el Govern señala como prioritarios.

De este modo, el nuevo plan pretende conseguir una mayor eficiencia en la administración pública autonómica, crear un entorno empresarial favorable que promueva la inversión y el crecimiento económico y la creación de lugares de trabajo en el sector privado, junto con la transición ecológica y digital impulsada por la inversión de los fondos europeos en Baleares, así como adoptar medidas adicionales destinadas a solucionar el problema de la vivienda o para la educación, la sanidad, el deporte y la investigación científica.

Los objetivos estratégicos que recoge el plan aprobado son el estímulo de la economía balear, la ocupación estable y de calidad, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Así, el coste previsto para llevar a cabo las diferentes líneas que integran los cuatro objetivos asciende a un total de 966 millones de euros.

Como novedad, para las líneas con un importe superior al millón de euros se han fijado indicadores de resultados, de forma que se podrá apreciar de una forma "más efectiva" la eficacia y la eficiencia de las subvenciones concedidas, comparando los resultados y los objetivos.

Por otro lado, el plan no incluye las subvenciones a las cuales no se tienen que aplicar los principios de publicidad y concurrencia. Tampoco se incluyen las ayudas económicas con cargo en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma que no tienen la consideración de subvención, así como las subvenciones o las ayudas previstas en los proyectos integrantes del Plan Estratégico Autonómico.