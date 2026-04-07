El Govern apunta que la desestacionalización es "una realidad" y prevé una temporada similar o superior a 2025

Archivo - Turistas en un mercado artesano en Formentera, en una foto de archivo. - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha indicado que los datos del paro registrados este mes de marzo en Baleares reflejarían que la desestacionalización es "una realidad" y ha pronosticado una temporada turística "como la anterior o incluso superior", debido a que se continúan batiendo récords de empleo.

Estas son algunas de las valoraciones que ha hecho la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa ofrecida este martes para hacer balance de los datos de empleo del mes anterior.

De este modo, ha resaltado que los poco más de 26.500 parados en Baleares representan unas cifras "históricas" para un mes de marzo, ya que sería la más baja desde que hay registros con una "reducción importante" del número de parados en comparación con el mismo mes de 2025.

Además, ha resaltado que los datos de afiliación no se explican solo por la llamada de los fijos-discontinuos, sino que habría un aumento del 12,2% en el número de nuevos contratos con un 72% de incorporaciones de carácter indefinido.

Otro de los elementos que ha puesto en valor es que en los tres primeros meses de 2026 se haya creado empleo, haya bajado el paro y se haya aumentado la afiliación a la Seguridad Social en Baleares. Todo esto ha defendido que sería un "dato clarísimo" de la desestacionalización en el archipiélago, porque es un lugar donde hay "pleno empleo todo el año".

No obstante, ha reconocido que ahora se vive un momento de "incerteza geopolítica" pero Baleares muestran un mercado de trabajo "estable", por lo que confía en una temporada turística "buena" por los datos de empleo y las ayudas propuestas desde el Govern y el Gobierno de España ante lo que "estarán pendientes de la evolución".

"Todo apunta que en el sector turístico, que es el que más puestos de trabajo aporta a Baleares, parece que mantendrá una cierta estabilidad", ha sostenido.

DATOS POR ISLAS

Por lo que se refiere a la contratación por islas, en Mallorca ha aumentado un 10,9% con respecto a 2025 --más de 26.300 nuevos contratos--, en Menorca un 13,2% --casi 1.900--, Eivissa un 20,1% --alrededor de 4.400-- y Formentera un 9,6% --228--.

Los nuevos contratos se han recaído en un 54,75% en los hombres, por el 45,25% de las mujeres. Por rango de edad, los mayores de 25 años representan una amplia mayoría de las nuevas incorporaciones --un 79,6%--, los españoles también se llevan seis de cada diez, uno de cada diez para extranjeros de la UE y el tercio restante es para extranjeros de fuera de la UE.

El sector servicios abarca el 83,5% de los nuevos contratos, con predominio de la hostelería y el resto del sector servicios, seguido de la construcción --el 11,7%--, la industria --el 4%-- y la agricultura --el 0,7%--.

En cuanto a los demandantes de empleo, en Mallorca han bajado un 12,6% --con casi 9.300 personas menos--, en Menorca un 9% --862 menos--, Eivissa un 12,8% --rondan las 2.100 menos-- y Formentera un 13,6% --166 menos--.

Por lo que se refiere al paro, Formentera es la isla que más lo ha reducido en un -20,6% --22 parados menos--, seguida de Menorca con un -12,9% --casi 250 menos--, Mallorca con un -8,3% --unos 2.000 menos-- y Eivissa con un -1,7% --43 parados menos--.