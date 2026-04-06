Paro en Baleares: nuevo récord tras un descenso del 8,1% en marzo

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar en Palma- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 818 personas en marzo en Baleares en relación al mes anterior (-3%) y en 2.338 personas en relación al segundo mes del año pasado (-8,1%) y se sitúa en los 26.518 parados.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la bajada de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en el archipiélago.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Baleares (24 veces) mientras que ha subido en dos ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.338 parados, lo que supone un 8,1% menos.

En marzo, los sectores con más parados son Servicios (19.462 con 895 menos que en febrero), Construcción (3.067 con 28 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (321 y nueve menos) e Industria (1.189 y dos parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.518 desempleados registrados en febrero, 15.156 fueron mujeres y 11.362, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.492 personas de los cuales 1.909 son hombres y 1.583 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 5.782 personas tras bajar un 6,33% respecto a febrero y un 6,31% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 32.805 contratos en Baleares, un 12,2% más que el año anterior. De todos ellos, 23.389 fueron contratos indefinidos, cifra un 15% superior a la de marzo del año anterior, y 8.984, contratos temporales (un 5,3% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 27,4% fue temporal (frente a un 31,2% del mes anterior) y un 72,6%, indefinidos (el mes precedente fue un 68,8%).