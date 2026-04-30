El Govern asegura que en 2025 se cubrieron el 85% de las bajas en es Pinaret, mientras que MÉS lo reduce a la mitad

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales. - PARLAMENT

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aseverado que el 85% de las bajas que solicitaron los trabajadores del centro socioeducativo es Pinaret en 2025 se llegaron a cubrir pero MÉS per Mallorca rebaja esta cantidad a alrededor del 50%.

Estos son algunos de los datos que se han expuesto durante la comparecencia de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

De este modo, ha reconocido que el año pasado hubo un incremento de las bajas de empleados del centro, que se produjeron de manera "muy seguida" y "repetida", por lo que tuvieron "dificultades" para cubrirlas.

No obstante, ha resaltado que, con el cambio del equipo directivo del centro, las bajas se han reducido y de los 198 trabajadores, en la actualidad hay 19 de baja pero todas estarían cubiertas.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha apuntado que, con los datos que se le han facilitado, en el 2024, un total de 68 trabajadores tuvieron que coger algún tipo de baja y para cubrirlas se contrató a 36 personas. En 2025, la cantidad de empleados de baja fue la misma pero en este caso las incorporaciones se redujeron a 30.