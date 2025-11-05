El Govern aumentará en casi 4,8 millones de euros el presupuesto en 2026 para cuidadoras no profesionales

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado un incremento de casi 4,8 millones de euros en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y apoyo a las personas cuidadoras no profesionales.

Esta es una de las medidas contempladas en el Plan de Choque para reducir las listas de espera de la valoración de discapacidad y dependencia de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

En un comunicado, la Conselleria ha apuntado que esta prestación tiene por objeto cubrir los gastos derivados de cuidar de una persona en situación de dependencia cuando la persona beneficiaria es atendida en su entorno familiar, en su domicilio, siempre que éste cumpla las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad. De hecho, este 5 de noviembre se celebra el Día internacional de las Personas Cuidadoras.

El incremento de presupuesto para esta prestación contemplado en el plan responde al aumento de personas que la reciben y que ha pasado de 20.400 en 2023 a 26.000 en 2025, lo que supone un incremento de más del 27 %.

Además, el Govern ha sido pionero en conceder una ayuda a personas con ELA con un importe de 1,6 millones de euros, destinada, entre otras, a hacer frente a los gastos derivados de sus cuidados, al dar respuesta a una reivindicación de las personas con ELA y de sus familias.

La Conselleria impulsa, además, la nueva convocatoria del Plan Corresponsables, que contempla cerca de 3,5 millones de euros para subvenciones dirigidas al desarrollo de actuaciones en materia de corresponsabilidad y cuidado de menores de edad.

Con esta convocatoria se pretende, entre otros, incentivar la creación de empleo de calidad en los servicios de cuidados de niños y jóvenes fuera de horario escolar y/o en periodos no lectivos, para promover "la conciliación familiar, así como la sensibilización y la formación en cuidado de menores".

La convocatoria, que tiene lugar en el marco del Plan Corresponsables 2025 de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres del Ministerio de Igualdad, cubrirá proyectos a ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Esta es la primera edición del Plan Corresponsables que no está cubierta en su totalidad por el Ministerio que, a partir de 2025, ha impuesto una cofinanciación y que las comunidades autónomas asuman el 25%", han indicado desde la Conselleria.