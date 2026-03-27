El Govern autoriza que las entidades cobren el 80% de las subvenciones dirigidas a consumo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Salud a realizar el pago anticipado del 80 por ciento de las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias de la convocatoria de subvenciones para desarrollar actividades en materia de consumo para los ejercicios 2025 y 2026, sin la exigencia previa de garantía alguna.

La Conselleria de Salud prevé la convocatoria de subvenciones para la atención y asesoramiento personalizado de los consumidores y usuarios, tanto de forma presencial como por otros medios, con el objetivo de tramitar y gestionar consultas, denuncias, reclamaciones y quejas relativas a relaciones de consumo, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Estas subvenciones también permiten realizar actuaciones grupales de información, educación y formación, como cursos, jornadas, seminarios y talleres, que tienen como objetivo actualizar los conocimientos y los nuevos modelos de intervención para los formadores y profesionales de consumo.

Otras acciones previstas son la edición de material y publicaciones para difundir temáticas de consumo y el asesoramiento a los consumidores por las asociaciones; actividades divulgativas en los medios de comunicación, así como la representación de las asociaciones de consumidores y usuarios en las sesiones de órganos colegiados en materias de interés general o sectorial a las que hayan sido convocadas.

El importe máximo que se destina a esta convocatoria es de 45.000 euro, con cargo a la partida de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el ejercicio 2025, prorrogados para el año 2026.