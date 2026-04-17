El Govern autoriza una inversión de 2,7 millones para la nueva oficina del SOIB en Maó

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MENORCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y presidenta del Servicio de Empleo de Baleares (Soib), Catalina Cabrer, a contratar, por la vía de tramitación de urgencia y mediante procedimiento abierto, las obras para la construcción nueva oficina del SOIB en Maó, situada en el polígono industrial de Maó, así como a autorizar y disponer el gasto del contrato por un importe total de 2,7 millones de euros, con una distribución plurianual entre los ejercicios 2026 y 2027.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado que esta actuación permitirá trasladar la oficina de atención al público del SOIB y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde su ubicación actual en el puerto de Maó a una nueva sede, propiedad de la Comunidad Autónoma, con mejores condiciones de espacio y funcionalidad.

En este sentido, han destacado que el local actual, de aproximadamente 350 metros cuadrados, resulta insuficiente para los 38 trabajadores de los dos organismos y presenta un estado de deterioro avanzado, lo que hace necesario el cambio de ubicación.

En concreto, el proyecto contempla la reforma integral del edificio del Polígono de Maó, con una ampliación y la incorporación de una nueva planta, hasta alcanzar una superficie construida total de más de 850 metros cuadrados.

Las nuevas instalaciones dispondrán de espacios de atención al público, salas de espera, despachos, zonas de reunión, archivos y servicios, así como áreas específicas destinadas a la formación. También se creará un espacio exterior de acceso peatonal y una zona de aparcamiento con 33 plazas.

Desde el Govern han explicado que esta actuación se enmarca en el proceso de modernización de la red de oficinas de empleo que el SOIB comparte con SEPE, con el objetivo de actualizar las infraestructuras y garantizar espacios accesibles, funcionales y adaptados a la normativa vigente, especialmente en materia de prevención y eliminación de barreras arquitectónicas.

Finalmente, han indicado que el proyecto se tramitará mediante procedimiento abierto y por la vía de urgencia, dado que el SOIB no dispone de los medios materiales y personales para ejecutar directamente esta obra. La financiación se realizará con cargo a fondos de modernización del Estado y recursos propios de la Comunidad Autónoma.