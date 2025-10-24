El Govern autoriza una oferta pública de 1.779 plazas para el IbSalud

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la oferta de empleo público para 2025 del personal estatutario dependiente del Servicio de Salud de Baleares, aprobada previamente en la Mesa Sectorial de Salud.

La oferta de 2025 aprueba un total de 1.779 plazas, de las que 1.752 son de turno libre y 27 son de promoción interna. Por categorías, hay 1.423 plazas sanitarias y 356 de gestión y servicios, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Según ha indicado, la oferta de empleo público de 2025 está contemplada dentro del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos, aprobado recientemente, que permitirá reducir la temporalidad del empleo público.

Desde el Ejecutivo han destacado que la aprobación del plan es un hecho sin precedentes en el IbSalud, ya que hasta ahora la convocatoria de plazas por medio de concurso oposición estaba limitada a las tasas de reposición; es decir, no se podían convocar más plazas de las disponibles por jubilación, traslado o cese.

Esta oferta de empleo público se suma a las de 2023 y 2024 del Servicio de Salud, mediante las que se han convocado 1.322 plazas más (578 pertenecientes a la oferta de 2023 y 744 pertenecientes a la oferta de 2024).

El objetivo del IbSalud es establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas cuyo desempeño tiene carácter permanente.