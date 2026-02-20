El Govern autoriza el pago de la ayuda estatal para la gratuidad del transporte público de 2025

Archivo - Bus aerotib - CAIB - Archivo

Autorizada una compensación de 3,7 millones a Baleària por los descuentos a residentes del segundo trimestre de 2025 PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el acuerdo para el pago anticipado y la distribución del anticipo de la bonificación estatal del transporte público en Baleares entre los entes gestores del transporte en las Islas, correspondiente al año 2025.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado que de los 63 millones de euros asignados al archipiélago el año pasado, hasta ahora se han recibido 40,9 millones, de los que ha sido aprobado su reparto entre las distintas administraciones de las Islas.

Esta cuantía del Gobierno central, que corresponde al 65 por ciento de la ayuda estatal total, fue transferida a finales de diciembre de 2025 y complementa la aportación de fondos propios de las instituciones de Baleares.

El Govern distribuye los 40,9 millones entre los distintos organismos de las islas y ha autorizado el pago anticipado mediante los correspondientes acuerdos del Consell de Govern.

Así, 19,9 millones son para el servicio de autobús urbano de la EMT de Palma; 9,9 millones para el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), destinados a la red de autobús interurbano de Mallorca; 4,7 millones para Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), para el tren y el metro, y para los servicios de autobús en cada isla, 3,9 millones para el Consell de Eivissa, 2,1 millones para el Consell de Menorca y 325.000 euros para el Consell de Formentera.

El Gobierno central prevé abonar durante el presente año el 35 por ciento restante (22,1 millones).

En total, la distribución de los 63 millones correspondientes al año 2025 asigna 30,7 millones de euros a la EMT de Palma; 15,2 millones al CTM para los servicios de autobús interurbano de la red TIB de Mallorca, y 7,3 millones a SFM para el tren y el metro de Mallorca.

Asimismo, asigna 9,8 millones a los servicios de autobús que gestionan en cada isla los consells insulares de Eivissa (6 millones), Menorca (3 millones) y Formentera (0,5 millones).

DECUENTO DE RESIDENTES

También en materia de transporte, el Consell de Govern ha autorizado el gasto para compensar a la empresa Baleària por los descuentos aplicados a los residentes de de las Islas en el transporte marítimo regular de pasajeros en las líneas interinsulares.

La compensación corresponde al segundo trimestre de 2025 y asciende a 3,7 millones de euroa, importe justificado por los servicios técnicos de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo.

Esta cuantía cubre las reducciones aplicadas en el precio de los billetes a los residentes en sus desplazamientos entre islas. El expediente se inició el 30 de enero de 2026, después de que la compañía presentara la solicitud el 16 de diciembre de 2025.

Los informes técnicos emitidos acreditan que la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora para percibir dicha compensación.