El Govern avala que el Obispado de Mallorca recurra a la vía judicial para pedir el desahucio en na Burguesa

Publicado: viernes, 20 febrero 2026 14:10
PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha avalado que el Obispado de Mallorca haya recurrido a la vía judicial para tratar de desahuciar a una madre y su hijo menor de edad de un restaurante abandonado en na Burgesa.

Según ha dicho portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, al ser preguntado por el tema en la rueda de prensa después del Consell de Govern, "si no se cumple la legalidad y no se pueden garantizar unas condiciones dignas de acogida de menroes se tiene que recurrir a la vía judicial".

"Exactamente igual que ha hecho el Govern con los menores extranjeros que el Gobierno de España nos impone que vengan a Baleares", ha añadido.

