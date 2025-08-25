El Govern avanza al domingo el inicio de la pesca del 'raor' en aguas interiores de Mallorca y Menorca

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, mediante de la Dirección General de Pesca, ha avanzado un día, a este domingo, el inicio de la pesca del 'raor' en aguas interiores de Mallorca y Menorca.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha señalado que esta modificación excepcional se aprobó en la segunda reunión de la Comisión de Cogestión de la Pesca Recreativa de Baleares, a propuesta del sector que suministra el material para la pesca del 'raor'.

Se pretende favorecer la actividad de la pesca recreativa tradicional y también facilitar el abastecimiento de camarón para la pesca del 'raor' el primer día de temporada.

Con todo, Grau ha explicado que la medida es vigente exclusivamente en aguas interiores de Mallorca y Menorca, y no afecta ni en Ibiza, ni en Formentera, ni en aguas exteriores del territorio balear, donde el primer día hábil de pesca será el 1 de septiembre. Hay que remarcar que en las Pitiusas se mantiene así a petición propia de los consells insulars.

Así, solo tiene vigencia para los años, como en 2025, en que el primer día hábil de pesca -el 1 de septiembre- cae en lunes. "Se trata de una medida que no pone en riesgo la sostenibilidad del recurso, que se encuentra en un estado excelente de conservación", ha manifestado Grau.

El Govern ha recordado que hay que respetar el número máximo de capturas (50 raors/persona/día), para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de esta pesquería tradicional.

A pesar del buen comportamiento generalizado de los aficionados a la pesca durante el periodo de veda, estos días la inspección pesquera del Govern intensifica su actividad en las zonas de pesca del 'raor' para controlar la pesca ilegal y sancionar a los posibles infractores.

No respetar una veda está tipificado como infracción grave en la normativa pesquera y se puede castigar con una multa mínima de 151 euros por pez y, en consecuencia, puede ser de una cantidad muy elevada dependiente de las circunstancias de la infracción.

También es importante tener en cuenta que, en las zonas de reserva marina, se tienen que registrar las capturas y comunicarlas al Servicio de Recursos Marinos del Govern, preferentemente mediante la aplicación de móvil Diari de Pesca.

A partir de los datos recogidos con estas declaraciones (5.400 desde 2019), la pesca del raor supone el 12% del esfuerzo y el 15,7% de las capturas (Kg) anuales de la pesca recreativa de embarcación en las Islas Baleares.

Desde la implantación de la veda (año 2000), la talla de los 'raors' se ha recuperado progresivamente en todo el archipiélago y, a partir de 2013, la talla media siempre supera la registrada en 1994.

En cuanto a la última temporada, la talla de las poblaciones estudiadas directamente por el Govern en Mallorca fue de 162 mm, un 34% superior a la de 1999 (124 mm) cosa que, traducida a peso, supone que el peso medio individual de los 'raors' del 2024 (58 gramos) fue el doble que el de 1999 (26 gramos), el año inmediatamente anterior a la veda.

"En cuanto a la temporada que está a punto de empezar, se esperan resultados similares a los de 2024, a pesar de que difícilmente serán mucho mejores, porque la talla media de los raors tiene un límite biológico próximo a los 180 mm, que solo se da en zonas prohibidas a la pesca", ha apuntado Grau.

La veda del 'raor' tiene como finalidad evitar la captura de este pez durante el periodo de reproducción. Estudios recientes del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) han confirmado que la medida ha favorecido la recuperación de la población, incrementando tanto su abundancia como la medida media de los ejemplares.