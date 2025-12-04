El Govern avanza en la futura línea de tren a Llucmajor con el inicio del procedimiento de la evaluación ambiental

Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha asegurado este jueves avanzar en la tramitación de la futura línea de tren de Palma a Llucmajor con la remisión del expediente para la evaluación ambiental estratégica, paso previo a la aprobación definitiva del estudio informativo de este proyecto, que prevé la conexión en tren entre diferentes zonas de Palma, el aeropuerto de Son Sant Joan, el Hospital Son Llàtzer y el polígono de Son Oms, entre otros puntos.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, según las previsiones, la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. El expediente contiene el documento del estudio informativo, los informes de las diferentes administraciones consultadas, así como las alegaciones recibidas y la respuesta a éstas.

Para este año también está prevista la licitación de los primeros contratos para la redacción de los proyectos básicos y de obras de la futura línea ferroviaria a Llucmajor.

TRAMITACIÓN DEL TRAMO PALMA-LLUCMAJOR

De esta forma, la Conselleria ha remarcado que la Dirección de Movilidad avanza en la tramitación del estudio informativo únicamente del tramo entre Palma y Llucmajor, que ya tiene una planificación temporal de ejecución. Además, el Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares, vigente desde 2019, prevé este tramo hasta Campos en una segunda fase del corredor de Migjorn.

En contestación a las alegaciones, se ha informado de la incompatibilidad de los dominios ferroviarios y de carreteras, tal como recoge un informe del departamento de carreteras del Consell. La incompatibilidad hace inviable la solución propuesta inicialmente de un trazado de la línea ferroviaria adosado a la MA-19. Así, cuando en un futuro se tramite el tramo Llucmajor-Campos, mediante un nuevo estudio informativo, será necesario abrir una nueva información pública.

TRAZADO PREVISTO EN TÚNEL Y EN SUPERFICIE

En relación con el tramo Palma-Llucmajor, se trata de un proyecto que conectará ambas localizaciones y el aeropuerto, en un recorrido por diferentes barrios de Palma y otros grandes centros de población residente y puntos estratégicos como el Hospital Son Llàtzer, s'Arenal o el futuro recinto ferial.

La línea también prevé la salida desde una nueva estación en la zona del Conservatorio, donde se ha proyectado el futuro Distrito de les Artes de Palma, garantizando una conexión para una futura expansión de la red ferroviaria hacia Ponent.

En un túnel, el trazado en tramo urbano conectará con un futuro nudo como la estación de Son Costa-Son Forteza y con la plaza Miquel Dolç, en una zona muy poblada como los barrios de Pere Garau y Son Gotleu y la estación de Son Güells.

A partir de esta última estación dentro de la trama urbana de Palma, empieza el trazado en superficie, hacia Son Llàtzer, el futuro recinto ferial de Palma y el instituto que se construirá en la zona.

La línea por superficie continuaría desde la zona de CLH hacia la estación del Coll d'en Rabassa. Posteriormente, hacia la estación que se pretende ubicar en la terminal de Son Sant Joan y conectará con la parada de Son Oms.

La futura línea prevé cruzar también la autopista Ma-19 y discurrirá por la Playa de Palma con tres paradas, en la Porciúncula, Bellavista y s'Arenal, y hasta Llucmajor, con una estación intermedia en el polígono de Son Noguera. De los 30 km de longitud de la línea, contará con casi 10 soterrados.

DETALLES DEL PROYECTO

Se ha trabajado junto a los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, incorporando ajustes al trazado de las alegaciones y propuestas de varias entidades y administraciones.

Esta línea tiene una demanda esperada de unos 8,5 millones de usuarios al año y prevé trayectos de Palma a Llucmajor en 30 minutos, de Palma al aeropuerto en 12 minutos y de Llucmajor al aeropuerto en 18. Otras conexiones como a Son Llàtzer, a 6 minutos desde Palma y a 23 desde Llucmajor.

El presupuesto total estimado del proyecto es de 811 millones de euros, incluyendo los proyectos y la ejecución de las obras de construcción de la futura línea como la compra de los nuevos trenes eléctricos y talleres.