El Govern balear conmemora el segundo aniversario de las Oficinas para la Transición Energética de Baleares

Oficina para la Transición Energética - CAIB

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha conmemorado el segundo aniversario de las Oficinas para la Transición Energética de Baleares (Oteib), que refuerzan el impulso al autoconsumo compartido y la sensibilización energética dando un servicio público clave para dar respuesta a todas las Islas, las cuales en este tiempo han atendido más de 12.000 consultas, con seis sedes fijas y una itinerante que ha llegado a 44 municipios.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que las Oficinas para la Transición Energética cumplen dos años.

Creadas en noviembre de 2023, estos puntos del Govern asesoran, acompañan y sensibilizan la ciudadanía, las empresas y los ayuntamientos en materia de transición energética.

Gestionadas por el Instituto Balear de la Energía con financiación Next Generation EU, las oficinas ofrecen atención a la ciudadanía, asistencia técnica a municipios y actividades de divulgación.

En dos años las oficinas han atendido 12.132 consultas y se ha llegado a 25.575 usuarios. En este periodo también se han abierto seis oficinas fijas --Palma, Inca, Manacor, Ciutadella, Ibiza y Formentera-- y una itinerante que ha visitado 37 municipios, con la oficina móvil.

La red suma 236 actuaciones dentro del objetivo 119 del Plan de Recuperación, 25 procesos participativos de autoconsumo compartido, 18 actos de jornada completa y 125 informes para municipios y otras entidades. Además, se han programado presentaciones institucionales de la carta de servicio en 44 municipios, casi dos tercios de los ayuntamientos de Baleares y se han emitido 214 informes individualizados de autoconsumos compartidos.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LAS EMPRESAS

Las oficinas fijas han atendido más de 10.700 consultas. El 88% provienen de particulares y el 59% son presenciales. Por municipios, Palma concentra 5.275 consultas, seguida de Ibiza (1.235), Ciutadella (1.041), Inca (752), Manacor (625) y Formentera (187). Las más habituales son sobre subvenciones para energías renovables y movilidad, la red Melib y los autoconsumos compartidos. Las oficinas han gestionado 871 expedientes de ayudas y han emitido 214 informes individualizados de usuarios de autoconsumos compartidos.

Entre los servicios ofrecidos destacan el asesoramiento sobre facturas y buenas prácticas de consumo, la optimización de suministros municipales y los talleres formativos para la ciudadanía. También se ofrece información sobre eficiencia energética en el hogar, el bono social y el autoconsumo, con herramientas como calculadoras e informes para dimensionar instalaciones. Se está trabajando en un servicio de acompañamiento a comunidades de vecinos para autoconsumos compartidos y se está desarrollando un itinerario para apoyar a centros educativos con instalaciones fotovoltaicas públicas. Este plan piloto, que se lleva a cabo en el IES Manacor y al CIFP Politècnic Llevant, forma el profesorado y traslada el conocimiento de la energía solar al alumnado, integrándolo en proyectos y actividades educativas.

ASISTENCIA TÉCNICA EN MUNICIPIOS

Las Oficinas para la Transición energética han hecho presentaciones institucionales en 44 municipios, casi dos tercios de los consistorios de las Baleares. Han ejecutado 134 tareas de asistencia técnica: desde informes de optimización y apoyo en licitaciones hasta asesoramiento en autoconsumos compartidos, que han permitido identificar importantes ahorros potenciales, con proyectos que superan los 50.000 euros en beneficio económico.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Además de la atención y la asistencia técnica, las oficinas organizan talleres formativos, jornadas y procesos participativos. Hasta agosto de 2025 se han contabilizado 145 actividades de este tipo.

Las oficinas colaboran con el Instituto Balear de la Energía en la promoción de los autoconsumos compartidos: se organizan talleres, se desplazan oficinas itinerantes para facilitar las inscripciones y se hace un seguimiento individualizado de las personas adheridas, incluido el análisis de las facturas cuando el autoconsumo ya está en marcha.

COMPROMISO CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que "las Oficinas para la Transición Energética son una herramienta clave para hacer llegar la transición energética a todas las Islas; en dos años han hecho realidad la visión de una energía más justa y participativa y han ayudado a acercar las ayudas y las energías renovables a particulares, empresas y administraciones".

El Govern continuará impulsando estas oficinas con nuevas herramientas como el Atlas Fotovoltaico y con el nuevo servicio de acompañamiento a comunidades de propietarios.

Igualmente, se trabaja para ampliar el contenido del servicio de derecho a la energía y ofrecer más formación sobre rehabilitación energética de edificios, con el objetivo de consolidar las Oteib como referente en materia de transición energética en Baleares.