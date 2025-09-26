El Govern calcula que ya hay proyectadas más de 5.000 viviendas en Baleares gracias al plan de choque

Mesa autonómica de la Vivienda reunida este viernes para explicar las medidas puestas en marcha por el Govern. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reunido la Mesa autonómica de la Vivienda para dar cuenta del desarrollo del plan de choque en materia de vivienda, con el que se encuentran en planificación más de 5.000 viviendas a "precios asequibles" para ciudadanos residentes en Baleares.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presidido esta mesa que está formada por administraciones públicas, entidades sociales, empresariales y profesionales.

Allí, ha expuesto los ejes de las políticas de vivienda, con las diferentes medidas legislativas y programas que tienen por objetivo "facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en Baleares".

"Ante el problema de la vivienda en Baleares, seguramente el mayor reto que tiene la sociedad, este Govern ha apostado de manera decidida y valiente por generar más vivienda asequible, por diferentes vías, como dos nuevas leyes, facilitar más vivienda y agilizar la obtención de suelo y con un refuerzo de los programas existentes, como la promoción pública, y la puesta en marcha de nuevos programas, siempre desde la perspectiva de aumentar la vivienda asequible que solo es para residentes", ha resaltado.

Así, el Govern ha expuesto los diferentes ejes del plan de choque y el nuevo marco legal con el que se persigue "el aumento de la oferta de vivienda asequible" los próximos años en Baleares, tanto con la Ley 3/2024, como de la nueva Ley 4/2025 que también incorpora un procedimiento exprés para acelerar la promoción pública de viviendas.

Con el plan de choque, se encuentran en planificación más de 5.000 viviendas de precios asequibles, destinadas a ciudadanos residentes en Baleares --un total de 5.060 según la información del Govern y de varios ayuntamientos--, en aplicación de las diversas iniciativas y programas.

En este caso se contempla el desarrollo de las medidas de la Ley 3/2024 para aprovechar edificaciones existentes o terrenos vacantes, el refuerzo de la promoción pública a través del Ibavi, el nuevo programa 'Construir para alquilar', la cesión de suelo a la iniciativa privada para construir vivienda protegida o de precio limitado o el lanzamiento del nuevo programa 'Lloguer segur', para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías o sin uso residencial y destinarlas al alquiler asequible para residentes.

Con la Ley de emergencia, se tramitan más de 2.300 viviendas, con medidas como la reconversión de locales en viviendas de precio limitado --325--, el aprovechamiento de edificios inacabados --151-- o los incrementos de altura --137-- y con el programa 'Construir para alquilar', que entre la convocatoria del Govern y las de varios ayuntamientos, se planifican cerca de 2.400. Entre la Ley y este programa hay más de 4.200 viviendas en planificación.

Por otra parte, el Ibavi impulsa promociones de vivienda pública que suman cerca de 900 viviendas protegidas, una cifra que se prevé incrementar a medida que avanza en las conversaciones con ayuntamientos para poner en marcha nuevas promociones, al acelerar la tramitación de las nuevas promociones, a través del procedimiento exprés incorporado por el Govern en la Ley 4/2025 de obtención de suelo, que incluye esta medida para favorecer y agilizar la promoción pública.

Junto con las promociones de vivienda protegida, las medidas para incrementar el parque público suman más de 1.100 viviendas, que incluye las compras de viviendas por tanteo y retracto y los proyectos de alojamientos dotacionales.

Por otro lado, con el programa 'Lloguer segur', operativo a partir de este año, que incentiva la salida al mercado de viviendas vacías o sin uso residencial, se han adjudicado hasta ahora 54 viviendas, a un precio rebajado en un 30% respecto del valor de mercado.

Se trata de viviendas destinadas a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en Baleares, tal como establece esta misma Ley 4/2025, que incorpora este requisito para todas las viviendas en régimen de protección --tanto protegidas como de precio limitado--.

El Govern también ha expuesto ante la Mesa de la Vivienda los objetivos de la nueva Ley 4/2025 y de la nueva figura de los proyectos residenciales estratégicos, creada para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables y optimizar el uso de estos terrenos, ya previstos en los planes vigentes, en los principales municipios de Baleares.

De este modo, se permite tramitar en un mismo instrumento el plan de ordenación y los proyectos de reparcelación y de urbanización, para obtener suelo urbanizado y reducir plazos mediante una única tramitación urbanística y ambiental.

Con esta nueva figura, de aplicación directa en los municipios de más de 10.000 habitantes, el Govern garantiza que el 50% de la edificabilidad de estos proyectos se destine a viviendas sometidas a régimen de protección, tanto vivienda de protección pública como de precio limitado y, por lo tanto, destinadas solo a residentes con una residencia de cinco años o más en las islas. Además, se tendrá que ceder al ayuntamiento del municipio un 15% del aprovechamiento para construir también vivienda de protección.