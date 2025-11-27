El Govern y Es Castell firman un protocolo para implantar la DUTI

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el alcalde de Es Castell, José Luis Camps - CAIB

MENORCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el alcalde de Es Castell, José Luis Camps, han firmado este jueves un convenio de colaboración para reforzar la gestión tributaria municipal, cuyo adelanto principal es la implantación de la Declaración Única de Transmisión de Inmuebles (DUTI).

Según han informado, gracias a esta herramienta telemática se integrarán en un solo trámite todos los impuestos derivados de la transmisión de un inmueble, así como actualizar datos fiscales y municipales. De este modo, los vecinos podrán hacer de manera sencilla y en línea la simulación del cálculo de la cuota, la autoliquidación y la presentación del impuesto.

La DUTI es una medida pionera en el conjunto de España, puesto que unifica y simplifica las gestiones tributarias de tres administraciones distintas (estatal, autonómica y local). De este modo, cualquier operación inmobiliaria que implique pagar tributos locales y autonómicos solo requerirá una única declaración y no una para cada impuesto, y generará automáticamente todas las liquidaciones.

Por ejemplo, a la hora de adquirir una vivienda, se necesitan varias declaraciones de este tipo, como para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o la plusvalía municipal. Gracias a la DUTI se podrá pasar de varias declaraciones a solo una.

El convenio firmado este lunes también prevé que la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) asuma tareas de gestión, comprobación y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como plusvalía).

El vicepresidente primero, Antoni Costa, ha subrayado que "este acuerdo refuerza el papel de la ATIB como aliada de los ayuntamientos en la gestión tributaria, poniendo a su alcance las herramientas más avanzadas para mejorar la atención a los ciudadanos y simplificando los trámites al máximo".

Por su parte, el alcalde de Es Castell ha destacado que "la adhesión a la DUTI supone un paso adelante muy importante en la modernización de la administración municipal". "Gracias a esta colaboración con la ATIB, simplificamos los trámites para la ciudadanía y garantizamos una gestión más ágil, eficiente y coordinada", ha dicho.

El alcalde ha subrayado que el nuevo procedimiento "permitirá integrar en un único trámite electrónico todos los requisitos vinculados a las transmisiones de inmuebles, evitando desplazamientos innecesarios y ofreciendo más seguridad jurídica".