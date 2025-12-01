El Govern celebra la primera sesión del Pleno del Observatorio para la Igualdad desde su constitución en 2022 - CAIB

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha celebrado este lunes la primera sesión del Pleno del Observatorio para la Igualdad desde su constitución en 2022, en el cual se ha presentado el informe de actividad del último año y detallado las líneas de trabajo que guiarán la acción del Observatorio en los próximos ejercicios.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Govern balear ha celebrado esta jornada la primera sesión del Pleno del Observatorio para la Igualdad desde su constitución en 2022, un espacio en el que administraciones, agentes sociales, colegios profesionales y entidades colaboran para analizar la situación de la igualdad en las islas y reforzar las políticas públicas en este ámbito.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha presidido la sesión, que también ha servido para formalizar la participación de las distintas vocalías y retomar la actividad del Pleno.

Durante la reunión se ha presentado el Informe de Actividad del último año, que muestra un incremento importante en la producción y actualización de datos sobre igualdad. El Observatorio ha realizado más de 60 análisis estadísticos y ha ampliado la información disponible en ámbitos como la violencia machista, la situación laboral, la participación social o la educación. También se han mejorado las herramientas digitales para facilitar que la ciudadanía consulte los datos de forma clara y accesible.

UN ÓRGANO AMPLIO Y REPRESENTATIVO

El Observatorio está compuesto por representantes de todas las consellerias del Govern, los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma, la Universitat de les Illes Balears, la Felib, los principales colegios profesionales, organizaciones empresariales y sindicales, órganos consultivos como el Consell Lgtbi y el Instituto de Estadística de Baleares, lo que garantiza una visión diversa y especializada en todas las áreas relacionadas con la igualdad.

Junto a la presentación del informe, se han explicado las líneas de trabajo para los próximos años, que incluyen mejorar y actualizar los indicadores de igualdad, reforzar la difusión de los datos, impulsar nuevos estudios y mantener una colaboración estrecha entre administraciones y entidades para integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "contar con datos fiables es esencial para detectar desigualdades y actuar a tiempo".

Fernández ha afirmado además que "el Observatorio ayuda a saber qué está pasando, por qué está pasando y cómo se debe responder desde las administraciones", y ha remarcado que "el objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria".

Por su parte, la directora del IBDona, Cati Salom, ha señalado que "este Observatorio es una pieza clave para poner orden, rigor y continuidad en todo el trabajo que se hace en materia de igualdad".

Salom ha explicado también que "cuando los datos están bien organizados y son accesibles, las decisiones públicas son más rápidas y más eficaces", y ha añadido que "se quiere que este espacio sea útil, práctico y cercano, y que se convierta en una referencia para todas las instituciones y para la ciudadanía".