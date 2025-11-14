El Govern celebra el próximo viernes una jornada sobre la comunicación ética en la era digital

El Govern celebra una jornada sobre la comunicación ética en la era digital - CAIB

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía celebrará el próximo viernes la jornada 'Empresa, ética y comunicación' en la que se abordarán los retos éticos, sociales y técnicos que condicionan la comunicación corporativa e institucional en un contexto marcado por la desinformación, la sobreinformación, las noticias falsas y la ecoimpostura ('greenwashing').

La iniciativa, organizada a través de la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares) y con la asociación empresarial Eticentre, se celebrará en el Real Club Nútico de Palma a partir de las 11.30 horas, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

Asimismo, según han detallado, uno de los objetivos de la jornada es constatar que uno de los principales desafíos de la sociedad contemporánea es la desinformación y que su influencia no afecta solo a la opinión pública, sino también a la toma de decisiones empresariales, institucionales y personales.

Por ello, se hablará sobre la importancia de conocer las estrategias de detección y verificación de la información para mantener la credibilidad, la confianza y la sostenibilidad de las organizaciones.

El evento contará con la participación de la catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (UNAV), Charo Sádaba, que ofrecerá la ponencia 'Estrategias de lucha contra la desinformación. Impacto en la toma de decisiones', en la que analizará cómo la calidad informativa influye en la confianza social y en la gestión empresarial.

Posteriormente, se celebrará la mesa redonda 'Empresa, ética y comunicación', con la participación del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RIU Hotels, Albert Puig; el COO y director de proyectos de la agencia de comunicacion y marketing Deacorde; Tolo Oliver; la CEO de la agencia de comunicación y marketing CoMsentido; Marta Serrano; el delegado de 'El Mundo' en Baleares, Edu Colom; y la periodista de 'Última Hora' y escritora, Gemma Marchena.

Tras un coloquio y conclusiones, la jornada se cerrará con la intervención del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.