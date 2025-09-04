El Govern y el Coaib presentan dos exposiciones para celebrar los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'

Presentación de las dos exposiciones del Govern y el Coaib para celebrar los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de Carme Riera - CAIB

Las muestras se inaugurarán en el Arxiu del Regne de Mallorca y en la sala de exposiciones del Coaib el 19 de septiembre

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) han presentado dos exposiciones con motivo de la celebración del 50 aniversario de la publicación de la obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de Carme Riera.

La presentación de las dos muestras, que se inaugurarán el 19 de septiembre dentro del programa de la Nit de l'Art de Palma, se ha llevado a cabo este jueves en la sede del Coaib y ha contado con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, según ha trasladado su Conselleria en nota de prensa.

Por un lado, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) inaugurará la exposición 'Carme Riera, l'amor, la mar' comisariada por Lucía Garau y Bàrbara Galmés y diseñada por Antoni Garau. La muestra se ubicará en el Arxiu del Regne de Mallorca desde el 19 de septiembre hasta el 23 de enero.

La exposición presentará una muestra de la biografía de la autora y todo lo que rodeó la creación de la compilación de relatos de la obra en el contexto de la obra.

En concreto, el nacimiento de Riera en la lectura y la escritura; los maestros y amigos con los que se relacionó; los primeros libros que leyó, los que la influyeron, los que ella misma seleccionó de su amplia producción, y los otros autores que también publicaron el mismo año, así como la música que escuchaba, el cine y el teatro que veía o las revistas que compraba.

La muestra, de carácter literario, está construida a partir de textos, fotos e imágenes y tiene como hilos conductores el paso inexorable del tiempo y el mar, el gran protagonista del libro y de casi toda la obra de Riera, así como de su vida propia.

Según el IEB, los asistentes podrán observar el retrato de una época de cambio, a la cual Carme Riera contribuyó con un libro que rompió esquemas preconcebidos, aportando un aire completamente nuevo en el enfoque, los temas, los tipos de personajes e, incluso, en el uso de la variedad del mallorquín con un lenguaje a la vez poético y melancólico compatible con el humor y la ironía.

Igualmente, la exposición se complementará con un preavance del documental producido por Espiral Produccions para IB3 sobre la vida y la obra de la autora.

Por otro lado, con motivo del Año Pep Llambías en el Coaib, coincidiendo con la conmemoración de la celebración del aniversario del relato de Riera, se presentará la instalación 'Vessant Amor', creada por el artista visual mallorquín en colaboración con Carme Riera.

El espacio que acogerá esta muestra será la sala de exposiciones del Coaib. Se trata de una instalación comisariada por Montse Torras capaz de integrar el espacio que lo rodea como parte de la obra, han apuntado.

En esta línea, han explicado que la propuesta nace de una conversación entre Carme Riera y Pep Llambías en la que "las palabras entre los dos construyen un relato común, lleno de elementos compartidos: el mar, la nostalgia, los espejos, el azul, el amor o la muerte".

También han hecho hincapié en que la obra de Llambías titularda 'Però digues-me, què en fará de la tendresa indomable, nítida, que em vessa al fons del mirall?' formará parte de la exposición que acogerá el Arxiu del Regne de Mallorca.

La inauguración de esta última muestra irá precedida por un acto que contará con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el 19 de septiembre a las 19.00 horas, y con una performance a cargo de Maya Triay con interpretación de Mar Pérez y Mariona Jaume.

El conseller de Cultura ha destacado durante su intervención en la presentación de las muestras que el Govern "cree firmemente en el valor de la cultura como pilar fundamental" de la identidad y futuro propios.

Con la inauguración de estas dos exposiciones, ha continuado Bauzà, el Ejecutivo reivindica "una vez más" el "papel clave" de la riqueza cultural de las Islas.

Por su parte, el director del IEB, Llorenç Perelló, ha subrayado que la presentación de estos dos proyectos expositivos es "una muestra más del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución".

En esta línea, el presidente de la demarcación de Mallorca del Coaib, Joan Cerdà Ripoll, ha expuesto que la muestra "une literatura y arte contemporáneo de primer nivel, estableciendo un diálogo entre la palabra y la creación plástica".

"Desde el Coaib nos enorgullece que nuestra sala de exposiciones sea el escenario de este encuentro entre disciplinas, donde la literatura, el arte y, incluso, la danza, se unen para ofrecer al público una experiencia única, capaz de conmover y de hacer pensar", ha agregado.

También han asistido a la presentación las comisarias de las exposiciones, Montse Torras, Bàrbara Galmés y Lucía Garau; el artista visual mallorquín Pep Llambías; el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, y la directora general de Cultura, Ricarda Vicens.