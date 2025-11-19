El Govern comparte con el Consell de Menorca tecnología para mejorar la digitalización del transporte público

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, informan presentan el convenio de colaboración - CAIB

MENORCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), y el Consell Insular de Menorca, formalizarán en los próximos días un convenio para compartir la tecnología de CTM con el Consell con el objetivo de mejorar la digitalización y modernización del sistema de transporte público de la isla.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, han explicado este miércoles el alcance de este convenio, que tendrá una validez de cuatro años y que permitirá que la red de transportes de Menorca mejore en tecnología y experiencia del usuario.

Mateo ha destacado la importancia de la cooperación y coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta que el Consell tiene las competencias en materia de movilidad de la isla.

"Mediante este convenio, CTM compartirá con el Consell una tecnología puntera en gestión de transporte público, un proceso que es un primer paso en que se compartirá la tecnología, el 'software' y el conocimiento con el Consell de Menorca para, en un futuro, poder conseguir una integración tecnológica entre ambas islas", ha manifestado.

Así, CTM asumirá íntegramente la adaptación de esta tecnología en un modelo multientidad y multioperador, con una inversión de 1,8 millones de euros, provenientes de fondos europeos.

En cuanto al equipamiento de todos los buses de las futuras concesiones de Menorca, supondrá una inversión de 2,2 millones de euros, financiados con el factor de insularidad del régimen especial de Baleares.

"Damos un paso adelante muy importante en beneficio de los usuarios del transporte público", ha subrayado el presidente insular, quien ha expuesto que esta colaboración permitirá implantar en la isla mejoras en el servicio de las futuras concesiones de transporte público regular por carretera, unos proyectos que fueron aprobados definitivamente en el mes de julio de este año.

El convenio fija, por un lado, el uso de la Plataforma Tecnológica Única (PTU), un 'software' que incluye, entre otros, el Sistema de Ayudas a la Explotación (SAE), que facilita la posición y la ocupación en vivo de los autobuses, el acceso a datos históricos y la venta o la validación de los títulos de transportes, como la tarjeta bancaria y o la tarjeta intermodal.

Ese 'software' dispone también de otro sistema inteligente llamado Account-Based Ticketing (ABT), que permite al usuario validar el viaje mediante varios soportes, como tarjetas bancarias, códigos QR, tarjetas de transporte y, en un futuro, teléfonos móviles.

A diferencia de otras tecnologías que se utilizan en este ámbito, este sistema vincula los trayectos de los usuarios a un perfil digital, permitiéndoles acceder a los datos de sus trayectos.

"Gracias a este convenio, CTM compartirá esta tecnología de vanguardia con el Consell de Menorca, que está previsto que se pueda poner en marcha con las futuras concesiones de transporte público, actualmente en fase de tramitación", ha destacado el conseller.

Por otro lado, además de compartir la tecnología, el convenio incluye la compra por parte de CTM del equipamiento tecnológico embarcado, que es el 'hardware' necesario que tendrán que instalar en la flota de los autobuses de Menorca que presten servicio en las futuras concesiones.

Con esa inversión, se podrán instalar sistemas de venta y validación de los títulos de transportes, pantallas de información al viajero o cámaras de videovigilancia.