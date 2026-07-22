El Govern completa el proceso selectivo para cubrir 98 plazas de Policía Local

Proceso selectivo Policía Local en Mallorca - CAIB

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), ha culminado este miércoles la fase de oposición del proceso selectivo unificado para cubrir 98 plazas de Policía Local con la celebración de las pruebas psicotécnicas, última fase del proceso.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, a esta convocatoria estaban citados 228 aspirantes, 190 de ellos de Mallorca, 26 de Menorca y 12 en Ibiza.

Las pruebas se han desarrollado de forma simultánea en las tres islas y han comenzado a las 09.00 horas. En Mallorca se han realizado en el edificio Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears (UIB); en Menorca, en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó, y en Ibiza, en la sede de la EBAP ubicada en el edificio Cetis.

La tercera prueba ha consistido en un ejercicio psicotécnico para evaluar las aptitudes intelectuales, competencias y rasgos de personalidad de los aspirantes, con el objetivo de determinar su adecuación al perfil profesional requerido para ejercer las funciones de policía local.

El ejercicio se ha dividido en dos partes, por un lado un test de aptitud intelectual, que evalúa capacidades como el razonamiento verbal, abstracto, espacial y numérico, la atención, la memoria visual o la resistencia a la fatiga, y, por otro, un cuestionario de personalidad y competencias, para valorar aspectos como el autocontrol, toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación, tolerancia al estrés o disponibilidad para el servicio.

Con esta prueba culmina la fase de oposición del proceso selectivo unificado, que se inició el pasado 24 de mayo con el ejercicio de conocimientos teóricos y continuó los días 28 y 29 de junio con las pruebas físicas. Este modelo permite a los aspirantes optar a las plazas convocadas por diferentes ayuntamientos de Baleares a través de un único procedimiento.

En esta convocatoria participan los municipios mallorquines de Alaró, Búger, Calvià, Felanitx, Manacor, Palma, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Sineu y Son Servera; los menorquines de Ciutadella y Maó, y los pitiusos de Formentera y Sant Antoni de Portmany, que ofrecen conjuntamente un total de 98 plazas.

Una vez evaluados los resultados, los aspirantes que cumplan los criterios podrán ser convocados, en su caso, a una entrevista personal como parte de la evaluación psicotécnica.