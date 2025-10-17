El Govern comprará la finca de sa Bastida, en Alaró

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern comprará por un máximo de 1,5 millones de euros la finca de sa Bastida, con una extensión de 80,09 hectáreas en el término municipal de Alaró y situada dentro del ámbito del espacio natural protegido de la Serra de Tramuntana.

Así se ha aprobado en el Consell de Govern de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

De este modo, se ha otorgado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, la autorización previa para la adquisición directa de dos fincas por un importe máximo de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a una de las parcelas y 300.000 euros, a la otra.

La compra, con cargo a los presupuestos autonómicos para el año 2025, se enmarca en el compromiso del Govern con la protección y conservación del patrimonio natural de las Islas, según han destacado desde el mismo Ejecutivo.

Uno de los objetivos principales es garantizar un uso público responsable de los espacios naturales, para que la población pueda disfrutar del patrimonio natural de todo el archipiélago. Asimismo, se pretende ampliar los espacios verdes al servicio de los ciudadanos y continuar avanzando en la sostenibilidad. El Govern tiene previsto adquirir próximamente nuevas fincas públicas con gran valor medioambiental.

MÉS CELEBRA LA COMPRA

MÉS per Mallorca ha mostrado su satisfacción por el anuncio de compra de la finca de sa Bastida, a raíz de una enmienda de la formación en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2024.

En su momento, según ha señalado MÉS, los ecosoberanistas presentaron una propuesta en las cuentas autonómicas del año pasado de 800.000 euros para que el Govern comprara la propiedad. La iniciativa fue aceptada e incorporada.

La aprobación del gasto para comprar dicha finca, ha celebrado el partido, es "un paso más para hacer realidad la propuesta de MÉS per Mallorca".