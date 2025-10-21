El Govern se compromete a subir entre 4.200 y 6.300 euros anuales a los trabajadores de la Fundación para la Dependencia

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha comprometido este martes, en una reunión mantenida en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) con el comité de huelga de la Fundación para la Dependencia, a subir entre 4.200 y 6.300 euros anuales a los trabajadores de la Fundación.

Así lo ha comunicado la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Sira Fiz, esta jornada, en declaraciones a los medios de comunicación, posteriores a la reunión en el Tamib en la que se ha alcanzado este preacuerdo, en las que ha celebrado que "se han conseguido paralizar la huelga y las manifestaciones".

No obstante, el acuerdo todavía no está cerrado, puesto que las partes se han emplazado para verse de nuevo el próximo jueves, día 30 de este mes de octubre, a las 09.30 horas, "para cerrar todos los acuerdos a los que se ha llegado este martes en el Tamib".

En todo caso, la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia ha asegurado que este preacuerdo ha sido posible porque "al final, las líneas rojas coincidían".

"Todos, a nivel técnico, político, los trabajadores, la parte social, coincidíamos en que es de justicia darles respuesta a una petición que venían reclamando desde 2019, que era la subida del salario para evitar las fugas y mantener la calidad en la asistencia", ha explicado Fiz, y, al final, desde el Govern se ha planteado que "estos días se acabará de cerrar la propuesta para subir el salario, entre 4.200 y 6.300 euros anuales al personal de la Fundación para la Dependencia en Mallorca y Menorca", ha añadido.

En concreto, según ha detallado, "esta subida se llevará a cabo en función de las categorías y grupos profesionales". Así, "en el caso de los grupos A y B serán 6.300 euros al año de subida salarial y en el resto, las categorías C, D y E, 4.200 euros anuales". Estas "son las cantidades que se vienen pagando en las residencias de Ibiza por difícil cobertura" y "lo que se ha hecho ha sido hacer una equivalencia", ha precisado la gerente.

El compromiso por tanto "es real" aunque "la administración tiene unos plazos y hay que hacer un trabajo presupuestario" previo. "Estamos en los términos que el procedimiento nos exige, estamos en plazo y es algo que vamos a conseguir", ha expresado Fiz respecto a este preacuerdo de subida salarial, con carácter retroactivo a enero de 2025, para los trabajadores de la Fundación para la Dependencia.

"En cuanto sea posible, se encuentre la fórmula y la vía que le dé amparo, se pagará todo lo que se debe y en los términos para el año que viene y los siguientes", se ha comprometido la gerente, subrayando que este compromiso es un "reconocimiento del pasado y a futuro" a los trabajadores de la Fundación, que lo venían reclamando desde el año 2019, y "una cuestión real" con el fin de "evitar que se vaya el personal a otras administraciones, a otros trabajos, porque no hay el reconocimiento, porque, al final, esto afecta directamente al servicio, a la atención y a todo el sistema de dependencia".