El Govern concede 31 becas de 6.000 euros a jóvenes para estudiar oposiciones de difícil cobertura

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha otorgado un total de 31 becas de 6.000 euros para que los jóvenes se puedan preparar oposiciones a puestos de difícil cobertura para la administración pública.

Este jueves se ha publicado la concesión de las becas OposXJoves 2025, unas ayudas que facilitan que jóvenes titulados puedan presentarse a las oposiciones de los subgrupos A1 y A2, correspondientes a las ofertas públicas de 2022, 2023 y 2024, según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa.

Entre ellas se incluyen especialidades muy cualificadas y de difícil cobertura, como es el caso de arquitectura, ingenierías, informática, telecomunicaciones, veterinaria, farmacia, medicina o fisioterapia; por lo que requieren una preparación "larga y costosa".

De un total de 37 solicitudes presentadas, se han concedido 31 hasta llegar a un importe total de 186.000 euro. Con esta resolución, se efectúa un primer pago anticipado de 3.000 euro por beneficiario, que les permite iniciar la preparación "con mayor estabilidad económica". El segundo pago se realizará después del primer examen del proceso selectivo, siempre que se haya obtenido una puntuación mínima de 5 puntos.

De este modo, la Conselleria ha alegado que con esta convocatoria se trata de reforzar el apoyo económico a los jóvenes que quieren preparar oposiciones "exigentes y necesitan recursos para mantenerse mientras estudian".