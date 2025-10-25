El Govern concede más de 380.000 euros en ayudas para apoyar proyección exterior de artes escénicas y literatura balear - CAIB

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha concedido más de 380.000 euros en ayudas para apoyar la proyección exterior de las artes escénicas y la literatura balear.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha resuelto las convocatorias de ayudas para apoyar la proyección exterior de las artes escénicas y de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Baleares correspondientes al año 2025, con una inversión total de 380.796,27 euros.

Estas subvenciones tienen como objetivo fortalecer la presencia y la difusión internacional de la creación artística balear, favoreciendo la movilidad de artistas, compañías y proyectos editoriales, así como la participación en ferias, festivales, exposiciones y circuitos culturales fuera del archipiélago.

UN TOTAL DE 220.851,20 EUROS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS

En la línea de artes escénicas, el IEB ha concedido 220.851,20 euros a los proyectos seleccionados tras un proceso que ha recibido 108 solicitudes. Las ayudas se han distribuido en dos modalidades. Por un lado, la línea A (movilidad), dotada con 52.851,20 euros. Por otro, la línea B (promoción exterior), con 168.000 euros.

El proceso de evaluación ha contado con la participación de una comisión técnica que valoró los proyectos según criterios de calidad artística, interés cultural y proyección internacional. Se han tenido en cuenta, además, los principios de concurrencia competitiva y transparencia establecidos por la normativa de subvenciones.

Durante el procedimiento se presentaron un total de seis alegaciones y cuatro renuncias. Tras la revisión y corrección de errores materiales, el importe definitivo adjudicado asciende a 220.851,20 euros. Los beneficiarios recibirán el 50 por ciento del importe concedido como anticipo, y el resto tras la justificación de la actividad subvencionada.

UN TOTAL DE 159.945,07 EUROS PARA LA LITERATURA, EL PENSAMIENTO, EL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN

Por su parte, la convocatoria destinada a la proyección exterior de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración ha otorgado 159.945,07 euros a los proyectos seleccionados entre las 72 solicitudes presentadas.

Las comisiones evaluadoras se reunieron el pasado mes de julio y, tras el período de alegaciones, aprobaron definitivamente la resolución. Las ayudas se destinarán a apoyar la presencia de editoriales, autores e ilustradores en ferias internacionales, la publicación de obras traducidas y la promoción exterior de proyectos culturales vinculados al pensamiento y la creación literaria balear.

APOYO A LA CULTURA BALEAR EN EL EXTERIOR

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha destacado que "estas convocatorias son una herramienta clave para reforzar la proyección exterior del talento balear, facilitando que las compañías, artistas y editoriales de Baleares puedan acceder a nuevos públicos y mercados internacionales".

Ambas líneas de ayudas se enmarcan en las políticas de fomento cultural impulsadas por el Govern, y se financian con cargo al presupuesto del IEB para 2025, dentro del capítulo IV de subvenciones culturales.