El Govern condena "con absoluta rotundidad" la agresión con arma blanca contra una mujer en Costitx

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha condenado "con absoluta rotundidad" la agresión con arma blanca contra una mujer en Costitx.

Así lo ha expresado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, en el que ha denunciado este suceso, al que se ha referido como "un nuevo caso de violencia machista".

Tras lo ocurrido, ha asegurado Prohens, todos los servicios del IBDona están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno.

"Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha finalizado sus palabras la dirigente autonómica.