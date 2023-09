El Govern condiciona el mantenimiento de la gratuidad del TIB a la financiación estatal

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado este viernes, en relación a la continuidad de la gratuidad del TIB que se esperará a la decisión que tome el Ejecutivo central respecto a la financiación de esta medida.

"Si el Estado pone otra vez 43 millones de euros encima de la mesa, no seremos nosotros los que digamos que no. Si no pone ni un euro, veremos", ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Costa ha recordado que la gratuidad está prevista hasta el 31 de diciembre y que, de momento, no se puede anticipar una decisión por parte del Ejecutivo autonómico.

DENUNCIA A MARTA VIDAL

El portavoz del Ejecutivo se ha referido también, a preguntas de los medios, a la denuncia presentada por el PSIB en la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción para que se analicen las posibles incompatibilidades de la consellera de Vivienda, Marta Vidal.

Costa ha lamentado que el PSIB siga utilizando la Oficina como lo ha hecho en los últimos años, "como un instrumento para atacar al Govern y a los representantes de otros partidos políticos siguiendo en la campaña del fango".