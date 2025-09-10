Govern y Consell de Mallorca amplían el servicio de atención integral a domicilio con una inversión de 13,6 millones

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, firma con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para garantizar y ampliar el Servicio de Atención integral a Domicilio (SAID) destinado a personas con un grado reconocido de dependencia I, II y III residentes en Mallorca.

El convenio, que prevé una inversión de 13,6 millones de euros hasta 2028, lo han suscrito este miércoles la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente insular, Llorenç Galmés, en el Palau del Consell.

El servicio, según ha subrayado Galmés, llega a 560 personas en 37 municipios y, a partir de ahora, garantizará 18.400 horas mensuales de atención, lo que supone una ampliación de plazas del 8 por ciento.