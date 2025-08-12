El Govern y el Consell de Mallorca desconocen si algún menor migrante solicitante de asilo será trasldado a Baleares

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha asegurado que tanto el Consell de Mallorca como el Govern desconocen si Baleares tendrá que acoger a alguno de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo cuyo traslado desde Canarias a la península comenzó este lunes con un grupo de diez.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación después de anunciar la apertura de 10 nuevas plazas residenciales temporales para personas mayores en riesgo de desprotección en la residencia de las Germanetes dels Pobres de Palma.

El también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca ha lamentado que el Gobierno central no les ha informado "ni del reparto de menores de Canarias que toca a Baleares ni de lo acontecido respecto a los asilados".

Sobre este último grupo de menores migrantes solicitantes de asilo cuyo traslado de Canarias a la península comenzó este lunes, Sánchez ha insistido en que desconoce si alguno llegará a Baleares.

"Me he puesto en contacto con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y me ha dicho que tampoco conoce nada por parte del Gobierno. No tenemos información y el Gobierno continúa con esta política errática en materia de inmigración", ha añadido.

Con el traslado de estos diez menores comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, como se avanzó hace una semana tras la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo y que se encuentran en el centro estatal Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

REPARTO ENTRE COMUNIDADES

Sobre los menores migrantes que serán derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas, de los cuales Baleares previsiblemente deberá acoger a 49, el presidente del IMAS ha vuelto a decir que no tiene más información que la facilitada en la última conferencia sectorial de infancia.

En cualquier caso, ha reiterado la oposición del Consell de Mallorca a la acogida de estos menores migrantes alegando la situación de sobreocupación que ya presentan los centros de la isla, lo que impediría poder atenderles "con la dignidad necesaria".

También ha hecho referencia a la advertencia lanzada en una entrevista concedida a Europa Press por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien dijo que el archipiélago podría "en unos meses o en un año" entrar en situación de contingencia migratoria y poder derivar menores a otras regiones.

"El delegado dice que en meses se podría dar una situación similar a la de Canarias pero no hace nada por evitar esta llegada", ha recriminado.

El conseller insular de Bienestar Social ha hecho un llamamiento "a que se haga un tratamiento en origen" de los flujos migratorios y a la "activación del sistema Frontex". "Porque lo que tiene que hacer es no llegar esta migración irregular que está condicionando toda la atención de los menores en Mallorca", ha sentenciado.