El Govern considera una "noticia excelente" la apertura de la nueva ruta aérea entre Palma y Montreal

La delegación balear desplazada a dos jornadas turísticas celebradas esta semana en Canadá. - CAIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo del Govern, Miguel Rosselló, ha considerado que la nueva ruta área directa entre Palma y Montreal, que se pondrá en marcha en junio, es una "noticia excelente".

Lo ha dicho durante su participación a lo largo de esta semana en unas jornadas celebradas en las ciudades canadienses de Mississauga (Toronto) y Montreal para dar a conocer la estrategia de sostenibilidad turística de Baleares.

La asistencia del Ejecutivo autonómico a este evento, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, se enmarca en la apertura de una nueva ruta aérea directa entre Montreal y Palma por parte de Air Canadá.

En esa línea, Rosselló ha destacado la apuesta de Baleares por el mercado canadiense como parte de su "estrategia de diversificación y consolidación de nuevos mercados emisores y producto".

La nueva línea aérea, ha celebrado, es una "noticia excelente" porque acercará al archipiélago al mercado canadiense y norteamericano en general y abrirá "nuevas oportunidades" a los residentes para viajar a estos lugares.

Los operadores canadienses, por su parte, han mostrado "mucho interés" en la temporada baja y la oferta que las Islas puede ofrecer en los meses de menor actividad.

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Las jornadas han estado organizadas por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y han contado con la colaboración de la Oficina Española de Turismo (OET) en Toronto y la citada compañía aérea, si bien esta no ha podido estar presente a causa del reciente accidente aéreo que tuvo lugar en Nueva York. En ambos eventos han participado un total de 90 agentes de viajes y turoperadores.

La Aetib ha estado acompañada de los consells insulares de Mallorca, Ibiza y Formentera, de la Fundación Palma Turismo 365 y de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), entre otros organismos.

En ambas jornadas, la OET de Toronto y el director general de Turismo han realizado una presentación de Baleares como destino turístico sostenible y han podido profundizar y establecer contactos con cada uno de los representantes de la delegación balear.