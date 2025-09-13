El Govern continúa con labores de limpieza y mantenimiento de torrentes

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha continuado durante el mes de agosto con las labores de limpieza, mantenimiento y mejora de varios tramos de torrentes de Baleares.

El objetivo del seguimiento regular es garantizar la correcta evacuación de las aguas y proteger a las personas y los bienes ante episodios de lluvias intensas, según ha señalado la Conselleria en un comunicado.

En Mallorca, se han hecho actuaciones en el torrente de s'Estret, en S'Arracó, y en el torrente d'Hortella y en la acequia de la EDAR, en Sant Joan.

Igualmente, en el torrente de Esporles se han eliminado malas hierbas y se han cortado cañas; mientras que en los torrentes de Vinagrella y de Búger, en Sa Pobla, se ha realizado la extracción de rizomas y vegetación.

En el torrente de Manacor, en la zona rústica, se ha desbrozado y reconstruido un muro de piedra de 20 metros lineales, y en la zona urbana se ha construido una escollera de piedra de 15 metros lineales para proteger un talud inestable.

También se han llevado a cabo actuaciones en el torrente de Na Pedaç, d'Es Revolts y des Millac, en Artà, así como en la acequia de s'Avenc, en Campos, con desbroce y extracción de vegetación arbustiva.

Por otro lado, en Menorca, las tareas se han concentrado en el torrente d'Albranca, afluente del torrente de Trebalúger. Así, se ha desbrozado y vaciado 750 metros lineales y ocho metros de anchura, recuperando los tramos afectados por la DANA de agosto de 2024 y reforzando muros para incrementar la resiliencia ante futuros episodios de lluvias intensas.

En Ibiza, los trabajos se han centrado en el torrente des Port, donde se ha efectuado la extracción manual de rizomas, debido a la irregularidad del terreno.

En el torrente de Sa Llavanera se han realizado tareas de mantenimiento, y en el torrente d'en Planes, el uso de maquinaria se ha limitado al margen izquierdo en sentido aguas abajo por la geometría estrecha del cauce.

Además, en el torrente de Buscastell se ha construido un muro de hormigón armado revestido de piedra para reforzar su capacidad y prevenir posibles desprendimientos.

Estas actuaciones, ha destacado la Conselleria, forman parte del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico y permiten actuar de manera preventiva, reforzando la seguridad de la ciudadanía y la protección del territorio.

La Conselleria ha recordado que este año el Govern ha triplicado la partida destinada al mantenimiento y conservación de los torrentes, hasta los 17,1 millones de euros.