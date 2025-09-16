El Govern continúa con la modernización y renovación integral de la flota de vehículos y maquinaria del Ibanat - CAIB

Este martes se han recibido tres furgonetas eléctricas, dos camiones ligeros, una retroexcavadora y un remolque, entre otros

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern sigue con la modernización y renovación integral de la flota de vehículos y maquinaria del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), y este martes ha recibido tres furgonetas eléctricas, dos camiones ligeros, una retroexcavadora y un remolque, entre otros.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que continúa con su plan de modernización y renovación integral de la flota de vehículos y maquinaria del Ibanat, con el objetivo principal de reforzar la capacidad de gestión y protección del medio natural e incrementar los recursos para la lucha contra los incendios forestales.

En este sentido, este martes se ha realizado en Son Tous la recepción de tres furgonetas eléctricas e-Berlingo --adjudicadas a Inca Centro Auto--, con una inversión total de 125.413 euros, que serán utilizadas por el personal destinado a la gestión de espacios naturales protegidos y al apoyo logístico del Operativo de Incendios Forestales del Govern. Con esta adquisición se cierra la financiación europea, a través de los fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que estas unidades se suman a las 21 camionetas Isuzu D-Max N60, recepcionadas el pasado mes de junio, con un coste total de 1,02 millones de euros.

Paralelamente, esta jornada también se ha hecho la primera recepción de vehículos y maquinaria adquiridos a través del fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) - Plan Anual Extraordinario 2023, que destina un total de 5,2 millones de euros a la renovación de la flota del Ibanat. Esta primera entrega incluye dos camiones ligeros IVECO --171.645 euros y adjudicados a Maquinaria Balear--, una retroexcavadora JCB --149.919 euros y adjudicada a Geancar Maquinaria--, un remolque de doble eje con volquete --6.521 euros y adjudicado a Remolques Rodríguez-- y una quincena de motosierras Husqvarna T540 XP Mark II --10.322 euros y adjudicadas a Internaco Green Space--. Está previsto que en los próximos meses se sigan realizando nuevas entregas, hasta completar el plan de renovación integral.

Durante el acto, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet ha destacado que "estas adquisiciones representan una mejora sustancial de la seguridad del personal del Ibanat e incrementan la eficiencia en las tareas del operativo, tanto en los trabajos de prevención como en los de extinción de incendios forestales y también en los de conservación del medio natural".

Asimismo, Simonet ha añadido que "se sustituyen equipos obsoletos y se garantizará el cumplimiento de los estándares de seguridad y prevención de riesgos laborales. Además, esta renovación permite no tener que recurrir a maquinaria alquilada".

Por su parte, el gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha destacado que "con esta inversión se da un nuevo paso adelante en la modernización de la flota y se asegura que los trabajadores cuenten con maquinaria segura y adaptada a las necesidades actuales. Es una mejora que repercutirá directamente en la gestión del medio natural y en la capacidad de respuesta ante los incendios forestales".

Finalmente, Simonet ha subrayado que "el Govern demuestra, una vez más, el compromiso con la mejora de la seguridad y de las condiciones laborales de sus trabajadores, así como con la protección y conservación del patrimonio natural de Baleares".