El Govern convoca subvenciones para la modernización tecnológica de la radio local con 300.000 euros

El Govern convoca subvenciones para la modernización tecnológica de la radio local - CAIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto una convocatoria de subvenciones destinada a incentivar la modernización tecnológica de la radio local con un presupuesto total de 300.000 euros.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, y va dirigida a los titulares de licencias DAB de radios locales de las Islas.

El objetivo es promover la digitalización y modernización de sus emisiones con ayudas que cubren hasta el 70 por ciento de las inversiones subvencionables, con un plazo de ejecución hasta el final de 2026.

Las subvenciones podrán destinarse a inversiones como la ejecución de obras e instalaciones, trámites necesarios para la puesta en servicio (proyectos, certificaciones, inspecciones, dirección de obras, etc.), adquisición de equipamientos y materiales específicos para emisiones DAB+ (codificadores, multiplexores, transmisores, antenas) y altas de servicios en caso de subcontratación.

La Consellera ha subrayado que la tecnología DAB+ representa una mejora significativa respecto al sistema DAB original, ya que permite aumentar considerablemente el número de programas dentro de un mismo múltiple digital, mejorar la calidad de sonido y ofrecer mayor protección frente a errores de transmisión e interferencias.

A diferencia de la radio analógica, donde cada emisora utiliza una frecuencia independiente, el sistema DAB agrupa múltiples emisoras en un único canal digital, optimizando el uso del espectro radioeléctrico.

El Govern prevé que la convocartoria beneficie a numerosas empresas de radiodifusión local en todas las Islas y que contribuya a crear a un sector "más competitivo, eficiente y adaptado" a las nuevas tecnologías.

Por otro lado, la Conselleria está preparando un proyecto paralelo para emitir en formato DAB+ las emisiones de la radio autonómica IB3 Radio. Esto, han destacado, le permitirá ser la primera radio autonómica de toda España en emitir en esta moderna tecnología.