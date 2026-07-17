El Govern critica a Transportes por "excederse" al diseñar el tren de Palma a Llucmajor "como un AVE"

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha censurado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya diseñado el proyecto de tren que une Palma y Llucmajor "como si fuera un AVE", lo que "excedía con mucho" la infraestructura ferroviaria de Mallorca.

Esta es una de las críticas que ha lanzado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en su respuesta a la petición de más información sobre esta línea de tren, por parte del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

De este modo, ha alegado que, desde que su puso en marcha el grupo de trabajo del tren Palma-Llucmajor, el Govern habría enviado la información pertinente y, si no lo ha hecho, ha sido por este motivo. Por este motivo, ha sostenido que están dispuestos a continuar el trabajo pero "redimensionando" el proyecto ferroviario a la red balear.

En la reunión con Santano, Mateo ha mostrado su predisposición para avanzar en las distintas infraestructuras ferroviarias que trata de poner en marcha el Govern y ha trasladado su "preocupación" por no poder contar con el convenio ferroviario que ampare estas obras.

Igualmente, también ha aludido al convenio de carreteras para dotar a los Consells insulares de unas infraestucturas "básicas" y "esenciales" para los ciudadanos de Baleares.

Por eso, ha solicitado una comunicación "natural, sencilla y fluida" con el Ministerio, al que ha recriminado que no haya convocado una reunión sectorial en los tres años de legislatura hasta este 28 de julio, algo que ha considerado como "imprescindible" para conocer la situación en las distintas comunidades autónomas.