El Govern y el Cuerpo Consular se reúnen en la Mesa de Diálogo Permanente para avanzar en nuevas iniciativas

El Govern y el Cuerpo Consular se reúnen en la Mesa de Diálogo Permanente - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Cuerpo Consular han celebrado una reunión de la Mesa de Diálogo Permanente para hacer seguimiento de los trabajos de las diferentes comisiones y avanzar en nuevas iniciativas en ámbitos como la diplomacia económica, la cultura, la educación, la seguridad o el turismo.

Según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa, la Mesa de Diálogo Permanente es un espacio de coordinación creado para reforzar la relación institucional e impulsar iniciativas conjuntas.

En el encuentro han participado la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis; el decano del Cuerpo Consular, Michel Magnier; así como los presidentes de las diferentes comisiones de trabajo.

Los representantes han hecho seguimiento de las líneas de trabajo impulsadas desde la constitución de este órgano de colaboración, que se creó con el objetivo de establecer un canal estable de diálogo entre el Govern y el Cuerpo Consular y de coordinar iniciativas de interés común para Baleares.

En este sentido, se han puesto en común los avances de las diferentes comisiones temáticas que estructuran el trabajo de la Mesa.

También se han abordado iniciativas vinculadas al ámbito cultural y de comunicación orientadas a reforzar la proyección y el conocimiento del Cuerpo Consular en las Islas, así como a impulsar actividades divulgativas y mejorar los canales de información y difusión de las actividades conjuntas.

Además, se han compartido diferentes líneas de trabajo en materia de diplomacia económica, educación y turismo, con iniciativas encaminadas a reforzar los flujos de información institucional, favorecer la colaboración con entidades educativas y universitarias y fomentar espacios de encuentro con agentes económicos y empresariales con proyección internacional.

Finalmente, se han tratado la coordinación en ámbitos como la seguridad y la protección consular, con el objetivo de seguir reforzando los mecanismos de cooperación con los organismos competentes y mejorar la atención y el acompañamiento a la ciudadanía extranjera residente en el archipiélago.