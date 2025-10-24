El Govern da cobertura legal a la subida salarial en la Fundación para la Dependencia

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales, que permitirá dar cobertura legal a la subida salarial acordada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).

Esta medida llega apenas tres días después de que el Govern y el comité de empresa de la Fundación para la Dependencia llegaran a un preacuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Medicación de Baleares (Tamib) para llevar a cabo un incremento salarial de entre 4.200 y 6.300 euros brutos anuales.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha explicado que este decreto permitirá dar cobertura legal al preacuerdo, algo con lo que hasta ahora habían tenido "dificultades jurídicas" e "impedimentos legales".

"Supone el primer gran paso para dar respuesta a una demanda histórica de los trabajadores de la Fundación, de esta petición justa y necesaria del incremento salarial", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Lo que específicamente contempla el texto, ha explicado, es que este incremento salarial pueda realizarse a través del pago de un complemento de dificultad técnica para todos los empleados de la plantilla.

Más allá de ser una demanda que los trabajadores venían reivindicado desde 2019, ha concedido, esta subida salarial será necesaria debido al "incremento cualitativo y cuantitativo" de sus funciones debido a la implementación del modelo de atención centrado en las personas.

"Es el que defiende este Govern, pero lleva más carga laboral, ya que tiene como objetivo que todas las actuaciones tengan en el centro a las personas y a sus familias. Y ha habido un incremento de la demanda de los servicios que presta la Fundación, no solo residenciales sino también de tutela y curatela, que han supuesto una mayor necesidad de apoyo técnico y administrativo", ha indicado.

Este complemento salarial, ha apuntado, beneficiará a los cerca de un millar de trabajadores que prestan servicio en la Fundación, quienes recientemente estuvieron poco más de una semana en huelga indefinida.

En lo que respecta a los trabajadores de los centros y residencias que la Fundación gestiona en Ibiza, la consellera ha explicado que la subida que se les aplicaba a través del plus de difícil cobertura ahora se realizará por este mecanismo.

"Los trabajadores de Ibiza ya vieron incrementado su salario y ahora le cambiamos el nombre al complemento, que será mucho más estable", ha indicado.

APOYOS PARLAMENTARIOS

Fernández ha asegurado que antes de la reunión del Consell de Govern se ha puesto en contacto con los diferentes grupos parlamentarios para anunciarles el contenido de este decreto y sondear su voluntad o no de convalidarlo en la Cámara autonómica.

El PP, el PSIB, MÉS per Mallorca, el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, y los no adscritos Xisco Cardona, Agustín Buades e Idoia Ribas ya han confirmado su apoyo al texto, ha anunciado.

El resto de grupos o diputados, ha añadido, le han pedido tiempo para estudiar el decreto y valorar cuál será el sentido de su voto cuando se debata la convalidación.

"Creo que lo podrán ver con buenos ojos, confiamos en que pueda ser convalidado por unanimidad en el Parlament. Esperamos poder llevarlo lo antes posible para poder hacer todos los trámites necesarios para que los trabajadores de la Fundación vean hecha realidad una reivindicación histórica", ha subrayado.

La consellera también se ha puesto en contacto con la presidenta del comité de empresa para informarle de la aprobación del decreto ley de medidas urgentes.