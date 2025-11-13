El Govern da a conocer los 14 galardonados de los Premis Esports IB 2025 - CAIB

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado a conocer los 14 galardonados de la octava edición de los Premis Esports IB, que reconocen los logros y valores de los deportistas, clubes y técnicos que han destacado durante la temporada 2024-2025.

La gala de entrega se celebrará el 19 de diciembre en el Conservatorio Superior de Música de Baleares con la presencia de representantes del deporte balear en todas sus disciplinas para, ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, celebrar el esfuerzo, la dedicación y los valores que caracterizan al deporte de las Islas.

El premio Promesas masculinas es para Rafel Tugores, Izunna Okafor y Daniel Dezuttere (voley); el de Promesa femenina, Marta Cardona (vela); Mejor deportista femenina, Esperança Cladera (atletismo); Mejor deportista masculino, Sergi Llull (básquet); Mejor deportista de deporte adaptado masculino, Joan Sansó (paraciclismo); Mejor deportista de deporte adaptado femenino: Violeta del Reino (vela).

Igualmente, el premio al Mejor equipo femenino es para Son Cladera Tennis Taula Club; Mejor equipo masculino, Lô Esport Menorca; Mejor técnico, Bep Llorens (voley); y Mejor técnica, Natividad Riera (kickboxing).

En esta edición, el premio 'Ponemos valores al deporte' se otorga al Club Vidalba, entidad sin ánimo de lucro constituida en 1997 que trabaja para reivindicar y hacer posible el deporte para todas las personas.

A lo largo de su trayectoria, el club ha convertido la práctica deportiva en una herramienta de inclusión y normalización para jóvenes con discapacidad, ha destacado la Conselleria.

Por otro lado, el premio honorífico se concede este año a título póstumo a Rafa Rullán, leyenda del baloncesto balear y referente indiscutible de este deporte.

También se otorgarán menciones especiales a Gemma Triay, Bernat Xamena, Úrsula Pueyo, Ismael Uali, Alejandro Forcades y Àngels Moreno, por sus trayectorias, compromiso y aportación al deporte balear.

Los Premis Esports IB, impulsados por la Dirección General de Deportes, reconocen tanto los méritos deportivos como el compromiso con los valores humanos y sociales vinculados a la práctica deportiva.