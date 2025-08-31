El Govern decomisa a pescadores recreativos de Ibiza 14 ejemplares de pez limón de talla inferior a la reglamentaria

Se ha comprobado que el tamaño de los peces era de entre 26 y 29 centímetros, cuando la talla mínima de captura es de 35 centímetros

Simonet destaca "la importancia de mantener estos controles de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa"

IBIZA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha decomisado a pescadores recreativos de Ibiza 14 ejemplares de pez limón de talla inferior a la reglamentaria.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que, a través del personal de inspección pesquera de la Dirección General de Pesca, ha decomisado a pescadores recreativos 14 ejemplares de pez limón con una talla inferior a la reglamentaria. Concretamente, los ejemplares decomisados tenían un tamaño de entre 26 y 29 centímetros, cuando la talla mínima de captura es de 35 centímetros. La infracción se ha cometido en Formentera, en Punta Prima, dentro de la Reserva Marina de los Freus de Ibiza y Formentera y la embarcación procedía de Ibiza. Además, a los ejemplares no se les había cortado el lóbulo de la aleta caudal, tal como prevé la normativa balear desde 2014.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha subrayado "la importancia de mantener estos controles de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa". Asimismo, ha señalado que "respetar las tallas mínimas de captura es esencial para garantizar una pesca sostenible y para la conservación de los recursos marinos".

Cabe tener en cuenta que, el pasado mes de junio, y de acuerdo con el sector, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural incrementó la talla mínima para la pesca recreativa del pez limón y fijó una talla mínima de captura permanente de 35 centímetros. Desde el año 1999 y hasta la modificación del mes de junio, la talla mínima permitida para la pesca era de 30 centímetros. Por lo tanto, ni con la regulación vigente ni con la anterior los ejemplares decomisados cumplían con la talla mínima de captura.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural es la encargada de tramitar la denuncia. Según la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en Baleares, la tenencia y comercialización de peces de talla inferior a la reglamentaria, procedentes de pesca recreativa, constituyen una infracción muy grave y pueden ser sancionadas con una multa de hasta 60.000 euros, además del decomiso de la mercancía.