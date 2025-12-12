El Govern y Defensa renuevan la colaboración para conservar la flora amenazada del Puig Major

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para facilitar actuaciones de protección, conservación y mejora de la flora vascular amenazada presente en los terrenos militares del Puig Major, donde se ubica el Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 7 (EVA 7).

Así se ha aprobado este viernes en el Consell de Govern, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Desde el Govern han resaltado que el Puig Major es un enclave biológico de gran singularidad, que permite la preservación de flora endémica, rara y amenazada, de carácter relicto y en un estado de conservación precario.

Se trata de especies de distribución muy reducida y de pocos individuos, que viven aisladas en localizaciones muy concretas y en condiciones ambientales muy específicas. Algunas de estas especies son exclusivas de este lugar y están protegidas tanto por el Catálogo balear de especies amenazadas y de especial protección como por el Catálogo español de especies amenazadas.

En total, en el Puig Major se han identificado hasta 34 especies de flora vascular protegida o amenazada, lo que otorga al macizo un excepcional valor botánico.

Desde la década de los cincuenta, la cumbre de El Puig Major y su vía de acceso son propiedad del Ministerio de Defensa. Así, el EVA 7 gestiona estos terrenos con criterios de estricto respeto ambiental y mantiene como objetivo la preservación de sus valores naturales.

El espacio, han agregado, presenta condiciones idóneas para desarrollar programas de conservación de flora amenazada, razón por la cual ambas administraciones consideran necesario mantener y reforzar la cooperación.

El convenio de colaboración tiene como finalidad facilitar y continuar las actuaciones de conservación y recuperación de esta flora vascular catalogada presente en los terrenos del Ministerio.

De su lado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural asumirá la realización de acciones destinadas a reducir la presión de los herbívoros y de la vegetación competidora, a mejorar las condiciones del microhábitat y a reforzar las poblaciones más vulnerables.

Igualmente, se garantizará la continuidad del mantenimiento de los cerramientos existentes de exclusión de herbívoros, que permiten llevar a cabo tareas de recuperación 'in situ' de flora endémica y de seguimiento de los impactos que el cambio climático pueda generar en estas comunidades vegetales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa autorizará el desarrollo de estas actuaciones de manera gratuita y facilitará el acceso al recinto militar de los equipos técnicos responsables, siempre de acuerdo con las normas de seguridad propias de este espacio.

Asimismo, el convenio establece que, en toda publicación o material difundido en el marco de las actuaciones previstas, se hará constar la participación del Ministerio, que también podrá difundir estas actuaciones en sus canales divulgativos.

El seguimiento del acuerdo se llevará a cabo a través de una comisión formada por dos representantes del Ministerio y dos de la Conselleria, que se alternarán anualmente la presidencia y la secretaría.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al año y, cuando sea necesario, podrá establecer comités de especialistas que elaboren propuestas técnicas o administrativas en relación con las actuaciones de conservación.

De este modo, las tareas deberán ejecutarse siempre de manera coordinada y con la autorización de las autoridades responsables de la instalación militar.

El convenio no implica ningún compromiso financiero para ninguna de las partes y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por un período máximo de cuatro años más, siempre que exista acuerdo unánime y que se mantengan las circunstancias que justifican su formalización.