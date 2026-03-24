El Govern defiende la conciliación como una "herramienta estratégica" para mejorar la productividad

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, inaugura la jornada 'Conciliación y Competitividad Empresarial'. - CAIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido la conciliación como una "herramienta estratégica" para mejorar la productividad y el bienestar laboral.

Así se ha expresado este martes durante la inauguración de la jornada 'Conciliación y Competitividad Empresarial', una iniciativa en la que se ha puesto de relieve el papel de la conciliación.

"La conciliación es una herramienta estratégica para mejorar la productividad y el bienestar laboral", ha subrayado la consellera, quien ha reivindicado que el Govern aprobó la primera ley autonómica de conciliación.

Es, ha dicho, "un hito que marca un antes y un después" y que "establece las bases para avanzar hacia un modelo laboral más justo, equilibrado y adaptado a la realidad actual".

Cabrer, según ha informado la Conselleria en un comunicado, también ha puesto en valor medidas como el 'Cheque Canguro' o el diagnóstico sobre la situación de la conciliación en Baleares, que permitirá tener en breve el plan de apoyo a la conciliación.

"Un plan que será ambicioso, pero también realista, y transformador, pero aplicable. Porque tenemos claro que la conciliación debe construirse desde el consenso. Nos importa avanzar en derechos, pero también que nuestras empresas sigan siendo competitivas. Y ambas cuestiones deben ir de la mano", ha subrayado.

La jornada ha contado con la participación de la directora general de Closingap, Lucila García, quien ha moderado una mesa redonda con representantes de las empresas Talat, Corus Proart, Hierbas Túnel, My Uniform e Hipotels.

Todos ellos han explicado las iniciativas que han implementado para integrar la conciliación en su cultura corporativa y han coincidido en que, de este modo, se ha conseguido mejorar el clima laboral.

La socia fundadora de Talat Magdalena Payeras ha destacado que "el salario emocional cada vez tiene más peso". Maria Antònia Castell, de Hierbas Túnel, ha sostenido que si una empresa quiere captar y mantener talento joven "no puede dar la espalda a las medidas de conciliación".

Por su parte, la consejera delegada y propietaria de My Uniform, Mai Monterrubio, ha llamado a "encontrar el equilibrio entre lo que demandan los trabajadores y lo que la empresa puede ofrecer".

Lucila García ha impartido la ponencia 'Conciliación y competitividad empresarial' y la directora general de Conciliación e Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, ha clausurado el evento.