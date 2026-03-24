El Govern defiende sus "grandes esfuerzos" para apoyar a las familias numerosas y se abre a seguir adoptando medidas

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PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que el Govern ha hecho "grandes esfuerzos" para apoyar a las familias numerosas a lo largo de la legislatura y se ha abierto a seguir adoptando medidas en esa línea.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha considerado que ante la crisis demográfica que padece el archipiélago estas medidas son "insuficientes".

"Las familias numerosas han estado en el centro de las políticas fiscales del Govern, y también de Vox", ha contestado el también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico.

Entre ellas, bonificaciones al impuesto de transmisiones patrimoniales o facilidades para acogerse a las deducciones autonómicas, ha detallado.

Costa ha tendido la mano a Vox para seguir adoptando medidas en esta línea y ha confiado en que, como ya ha sucedido en otras ocasiones, se pongan de acuerdo para aprobarlas.