El Govern defiende su reacción al temporal: "Se trabajó todo el día y se salió cuando había algo que decir"

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha defendido este lunes la gestión que del temporal hizo el Ejecutivo autonómico asegurando que se estuvo trabajando toda la jornada y que se salió "cuando había algo que decir".

"Primero se trabaja y luego se valora", ha afirmado la consellera en una rueda de prensa para hacer balance de incidencias en la que ha trasladado su "sorpresa" ante las críticas de su antecesora en el cargo, Mercedes Garrido, quien, a juicio de Estarellas es conocedora que la gestión de las emergencias es una "rueda totalmente engrasada que funciona independientemente del color político".

La responsable de Emergencias ha reivindicado que los servicios de Emergencias ya estaban activados el sábado coordinando y preparando los refuerzos de plantilla ante las previsiones del domingo.

Según la consellera, el hecho de que la reunión operativa de los organismos de emergencias no se convocara hasta las 18.30 del domingo no significa "que desde la presidenta del Govern, Marga Prohens, hasta los técnicos, no estuvieran pendientes". Así, ha defendido que el encuentro se convocó "cuando pasó el grueso de incidentes".

Estarellas ha insistido en que el trabajo técnico se estaba haciendo y que había que desde el punto vista de los políticos "había que salir cuando hubiera algo que decir para no estorbar".