El Govern defiende que ha reducido la deuda de Abaqua de 237 a 123 millones y que la dejará en 50 millones

Publicado 11/09/2018 13:43:59 CET

El PP lamenta los vertidos de aguas residuales y propone "bautizar" a Vicenç Vidal como "el conseller del agua maloliente

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha declarado este martes que el Govern ha reducido la deuda de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) desde los 237 millones a los 123 millones y que la dejarán en 50 millones.

Así ha contestado el conseller a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular (GPP) sobre política general de inversiones en la Conselleria, dentro del pleno del Parlament de este martes.

Vidal ha realizado un símil futbolístico para contestar a la interpelación del PP y ha declarado que el Govern "ha empezado a jugar con un gol a cero" pero está "remontando".

En este sentido, ha continuado señalando que Abaqua, "la agencia más importante para la gestión del agua", era un "jugador que no podía jugar" por tener "la mochila tan cargada de deuda".

En esta línea, el conseller ha mantenido que al empezar la legislatura encontraron Abaqua con "los cajones llenos de deuda" pero "vacíos de ningún proyecto".

Igualmente, el responsable de Medio Ambiente ha acusado al PP de "decir mentiras" respecto a la inversión en infraestructuras hídricas" porque "dejaron todas las obras complicadas que eran incapaces de afrontar" cuando estaban en el gobierno autonómico.

EL PP LLAMA A VIDAL "EL CONSELLER DEL AGUA MALOLIENTE"

La interpelación ha sido defendida por el diputado del PP Miquel Vidal, que ha criticado que "cada día cierran playas por vertidos" de aguas residuales debido al estado de las depuradoras. Por ello, ha ironizado diciendo que pueden "bautizar" a Vicenç Vidal como "el conseller del agua maloliente".

Durante su intervención, el diputado del PP se ha preguntado "por qué el Govern no hace depuradoras nuevas o arregla las existentes" y ha sostenido que el Ejecutivo "no tiene planes de futuro". Además, ha argumentado que no es una cuestión de dinero porque el Govern cuenta "con el presupuesto más alto" de la historia de Baleares.

El parlamentario popular ha lamentado que las declaraciones del conseller estuvieran "enfocadas como si estos tres años y medio no hubieran existido". "No ha entendido su responsabilidad", le ha dicho el diputado del PP, que ha finalizado su intervención con un ofrecimiento del partido "para sacar adelante propuestas para mejorar el bienestar de las personas".