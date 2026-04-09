El Govern define el circuito para derivar pacientes a las mutuas para agilizar las bajas por lesiones traumatológicas

Reunión de la comisión de seguimiento para la la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria - CAIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha celebrado la sesión constitutiva de la Comisión de seguimiento del convenio firmado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y mutuas para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria en los casos por lesiones traumatológicas.

En concreto, en esta primera reunión se ha definido el circuito asistencial para derivar pacientes del Servicio de Salud a las mutuas colaboradoras, con el fin de agilizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por lesiones traumatológicas.

La Conselleria ha recordado que el convenio se firmó el pasado julio con el INSS, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AMAT).

El acuerdo, pionero a nivel estatal y que contó con el visto bueno de la patronal y los agentes sociales, busca promover la coordinación entre instituciones para agilizar procesos y desburocratizar consultas.

En concreto, posibilitará la derivación de pacientes a las mutuas en casos de lesiones en el hombro, menisco, rodilla y disco intervertebral dorsal y lumbar, lo que supone un volumen de alrededor de 7.000 incidencias anuales.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, previa autorización del médico del IBSalut y con el consentimiento informado del paciente. Dicho consentimiento será revocable en cualquier momento.

Asimismo, será necesario que el paciente dé su consentimiento para someterse a las pruebas en las mutuas. Además, se cumple también con todas las garantías de intimidad, secreto profesional, confidencialidad, protección de datos y coordinación con los profesionales sanitarios del IBSalut.

Ante un proceso traumatológico, el médico de atención primaria es el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, de la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones del diagnóstico que pudieran producirse, así como de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria.

En el desarrollo de este protocolo cobra especial relevancia la figura del gestor de incapacidad temporal del IBSalut, que asume la coordinación de la tramitación burocrática del proceso, para liberar de estas tareas a los profesionales sanitarios.

Las pruebas diagnósticas solicitadas o las técnicas y tratamientos realizados se pondrán a disposición del médico de familia a través de un visor desarrollado por las mutuas laborales.

El objetivo es facilitar que las personas en edad laboral y con una incapacidad temporal por determinadas patologías traumatológicas puedan acceder más rápido a las pruebas y tratamientos diagnósticos con el fin de agilizar la gestión asistencial.

La reunión ha contado con la consellera de Salud, Manuela García; el director provincial del INSS en Baleares, Jesús García; el representante de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, Xavier Simonet; el secretario general de la CAEB, Sergio Bertrán; el, director regional de Fremap, Francisco Cerezo; el director autonómico de Asepeyo, Guillermo Remón; y representantes de los sindicatos UGT y CCOO, entre otras autoridades.