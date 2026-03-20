El Govern delimita cuatro zonas inundables para mejorar su control

Reunión del Consejo Balear del Agua - CAIB

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Balear del Agua ha aprobado la delimitación de cuatro nuevas zonas inundables que, aunque no están incluidas en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi), presentan riesgo y requieren una planificación y control específico.

Se trata de las cuencas de los torrentes de Sant Miquel, Son Armadans, Sa Síquia junto al aeropuerto y la zona de Campos, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa.

Estas zonas, ya incorporadas a la Infraestructura de Datos Espaciales de Baleares (Ideib), forman parte del trabajo de revisión y elaboración de nueva cartografía de riesgo que está impulsando la Conselleria.

La sesión del Consejo Balear del Agua, celebrada este jueves, contó con la presencia del conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, y del director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat.

Igualmente, las cuatro zonas disponen de estudios técnicos finalizados, lo que ha permitido su delimitación e incorporación a la cartografía oficial de zonas inundables, con plena aplicación en la tramitación de expedientes.

El resto continúan en fase de tramitación, lo que permite avanzar de forma progresiva en la identificación de nuevas áreas inundables, ha apuntado la Conselleria.

Durante la reunión también se dio cuenta de la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) del tercer ciclo, así como del desarrollo y resultados del proceso de información pública de los Esquemas de Temas Importantes (ETI) del Plan Hidrológico de Baleares.

En este sentido, el orden del día incluyó la aprobación de esta cartografía y el seguimiento de los principales instrumentos de planificación hidrológica en curso.