El Govern despliega lonas en el Consolat de Mar y edificios institucionales por el 25N

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desplegado diversas lonas en el Consolat de Mar, las Conselleries y la sede del IbDona en las que se puede leer el lema 'Alça la veu davant la violència contra les dones (alza la voz ante la violencia contra las mujeres)', que ha sido el elegido para conmemorar este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De esta manera, el Govern pretende "reafirmar su compromiso" en la lucha contra la violencia contra las mujeres, según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del programa del Govern para este 25N, que empezó el pasado 14 de noviembre en es Mercadal, con una jornada sobre las perspectivas profesionales en el consumo de sustancias y los factores de vulnerabilidad de las mujeres.

También se ha celebrado una mesa redonda para tratar los casos de mujeres con discapacidad ante la violencia machista y este lunes ha tenido lugar el acto central en Can Balaguer, con un acto de reconocimiento a las entidades y servicios implicados en la atención a las víctimas y la lucha contra las violencias hacia las mujeres.

Este miércoles se inaugurará la exposición de las obras presentadas al concurso de ilustraciones del IbDona --en la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia-- y culminará el jueves con la mesa redonda 'Autonomía económica, igualdad e inclusión laboral como antídoto para la violencia contra las mujeres' --en el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Palma--.