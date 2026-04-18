El Govern destaca la Cooperativa Ramadera de Eivissa como modelo para el sector primario. - CAIB

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asistido este sábado al quinto aniversario de la Cooperativa Ramadera de Eivissa, Carn&Coop, un acto conmemorativo que se ha celebrado en el punto de venta que la entidad tiene en el Mercat Nou de Eivissa y en el que se ha destacado el valor el modelo cooperativo, con iniciativas como esta como vía para garantizar el futuro del sector primario.

Durante la visita, el conseller ha destacado la trayectoria de la cooperativa como un proyecto consolidado que ejemplifica el camino a seguir para el sector primario, según ha indicado la Conselleria de Agricultura y Medio Natural en un comunicado.

"En un momento en el que a menudo se dice que el campo no pasa por su mejor momento, ver proyectos como este, que nacen de la unión de los ganaderos y se consolidan con el tiempo, es una muestra clara de que este es el modelo que se debe seguir", ha afirmado.

La Cooperativa Ramadera de Eivissa, la primera dedicada a la ganadería de las Islas, comenzó con ocho ganaderos, cuenta actualmente con 17 socios y ha contribuido de manera significativa a la recuperación del cerdo negro ibicenco, que había perdido presencia, y de la ganadería local.

Este impulso se ha traducido en la producción de embutidos artesanales, especialmente de sobrasada, y en la revalorización del producto local.

Simonet ha remarcado que la unión de los productores es clave para superar las dificultades del sector. "La capacidad de los pequeños agricultores y ganaderos para organizarse y producir productos de calidad es lo que marca la diferencia y demuestra que los esfuerzos tienen resultados", ha afirmado.

Por otra parte, el conseller también ha puesto el acento en el papel de los consumidores. "El apoyo de los consumidores es fundamental. Cada vez somos más conscientes de que el producto local es de mayor calidad y aporta un valor añadido. Apostar por este producto es clave para garantizar el futuro del sector", ha indicado.

Por su parte, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha felicitado a la cooperativa por su trayectoria y crecimiento. "En un momento difícil, pusisteis en marcha este proyecto y hoy habéis conseguido consolidarlo, multiplicando el número de socios y la producción, y ganando la confianza de los consumidores", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la importancia del sector primario para el futuro de la isla y ha instado a entre todos conseguir que el sector primario continúe adelante. "Es un sector estratégico, vinculado a nuestras raíces, y es importante que cada vez haya más jóvenes que apuesten por él", ha concluido.

Por otro lado, el presidente de la Cooperativa Ramadera de Eivissa, Vicent Bernat, ha agradecido el apoyo recibido y ha puesto en valor el papel de los consumidores en el crecimiento del proyecto. "Este proyecto no sería posible sin el apoyo de los consumidores, que cada día apuestan por el producto local", ha afirmado.