El Govern destina 21 millones de euros a IB3 para la producción propia en 2026 y 2027 - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 21 millones de euros a IB3 con el objetivo de garantizar la financiación de la producción propia durante los años 2026 y 2027.

Desde la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local han subrayado que el inicio de este expediente de gasto permite asegurar que el ente público pueda continuar desarrollando su actividad ordinaria y cumplimiento su misión de servicio público.

Además, han resaltado el compromiso "firme" para reforzar la industria audiovisual de Baleares y promover la creación de contenidos propios en catalán y de arraigo balear.

La producción propia, según la memoria justificativa de la gerencia de IB3, se refiere a los programas o contenidos audiovisuales encargados a empresas externas en los que el ente adquiere los derechos de emisión y difusión.

También incluye coproducciones y participaciones en proyectos conjuntos, así como los gastos asociados, como viajes, accesibilidad, escenografía, servicios técnicos o de explotación audiovisual.

Con este modelo, IB3 no produce directamente dentro de su estructura, sino que encarga la realización a productoras externas. Desde la Conselleria han destacado que se contribuye así al desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio y a la consolidación de un tejido creativo y profesional local.

El refuerzo de esta línea de trabajo es "esencial" para adaptar IB3 a los nuevos hábitos de consumo audiovisual y garantizar su presencia tanto en la televisión como en plataformas digitales y servicios OTT (over-the-top), que son aquellos que ofrecen contenidos en línea bajo demanda, como webs o aplicaciones propias.

La financiación aprobada --10,5 millones de euros para cada uno de los ejercicios-- se destinará específicamente a producción propia y permitirá garantizar la continuidad de los contenidos de interés general que IB3 ofrece a la ciudadanía.

Asimismo, la radiotelevisión deberá presentar anualmente una memoria detallada de las producciones realizadas y la justificación del gasto.

La medida se ha ratificado tras la reunión mantenida con la Asociación de Productoras Audiovisuales de Baleares (Apaib) y, según la Conselleria, se da respuesta a una reivindicación de las productoras que se mantenía desde hace años, garantizando una planificación estable y plurianual para asegurar la continuidad de los proyectos.