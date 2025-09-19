El Govern destina 22 millones a la renovación de conciertos del servicio de ayuda a domicilio

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar algo más de 22 millones de euros a la renovación de los conciertos del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en Palma, el Pla y el Llevant de Mallorca para personas en situación de dependencia con diferentes entidades.

Estos conciertos se traducen en un total de 71.500 horas mensuales y van destinados a 1.780 personas, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

En concreto, se renueva la acción concertada con diferentes entidades privadas para el SAD en el municipio de Palma, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, por un total de 50.500 horas mensuales y un importe de 15,8 millones de euros.

Gracias a este concierto, reciben servicio de ayuda a domicilio un total de 1.225 personas.

La dotación por entidades se distribuye entre T'Ajuda (1,5 millones por 5.000 horas mensuales; Arrels i Ales Mallorca (3,4 millones de euros por 11.000 horas mensuales); Treballadores Socials de la Part Forana Societat Cooperativa (3,139.200 euro por 10.000 horas mensuales); Intress (2,1 millones de euros por 7.000 horas mensuales) y Servisar Serveis Socials (5,4 millones de euros por 17.500 horas mensuales).

Además, el Consell de Govern ha autorizado a la consellera a destinar 2,4 millones de euros a la renovación del concierto del SAD en la Mancomunitat del Pla de Mallorca --que reciben 292 personas-- entre el 1 de octubre de 2025 y el 15 de agosto de 2026, por un total de 9.000 horas mensuales con la entidad Treballadores Socials de la Part Forana Societat Cooperativa.

Finalmente, se ha autorizado destinar 3,7 millones de euros a la renovación del concierto por 12.000 horas mensuales de SAD con la entidad Arrels i Ales Mallorca, que beneficia a 263 personas de la comarca de Llevant de Mallorca, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

SE HAN INCREMENTADO EN 19.600 LAS HORAS MENSUALES DE SAD

La renovación de estos conciertos se suma al incremento de horas de SAD que ha suscrito el Govern a través de un convenio con el Consell de Mallorca, que destina 13,6 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio 2025-2027 y que se traduce en 654.000 horas para personas con grado de dependencia.

Esta ampliación implica que las horas mensuales pasen de 17.000 a 18.400. Asimismo, también se han ampliado las horas mensuales en 18.200 a través de conciertos con entidades y ayuntamientos de Mallorca y Menorca.

Estos incrementos y la consolidación de los conciertos se enmarcan en los objetivos de desinstitucionalización del Govern para que, a través de servicios como el SAD, la persona dependiente pueda permanecer lo máximo posible en su entorno.

Además, el Ejecutivo ha resaltado su compromiso con el SAD tanto para los usuarios y sus familias como para los trabajadores, y muestra de ello es, por ejemplo, el desbloqueo del convenio del servicio de ayuda a domicilio de este verano, que llevaba estancado desde 2015 y que se resolvió mediante mejoras salariales y con el fin de la bolsa de horas.